GALAKTIČKI SUDAR JE NEIZBJEŽAN! Evo zašto ljudska noga nikada neće kročiti u najveći dio svemira

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Postoji li granica koju čovjek nikada neće prijeći? Postoje li mjesta koja nikada nećemo dostići, ma koliko se trudili? Čini se da postoji. Čak ni sa znanstvenofantastičnom tehnologijom ne možemo prijeći granicu našeg malog djelića svemira. Kako je to moguće i koliko daleko uopće možemo otići?

Naš Sunčev sustav nalazi se u jednom kraku Mliječnog puta, galaktike prosječne veličine, koja ima promjer oko sto tisuća svjetlosnih godina, a sastoji se od milijardi zvijezda, maglica, obala vodikova plina, tamne tvari, crnih rupa, neutronskih zvijezda, planeta i asteroida. U njezinu se pak središtu nalazi supermasivna crna rupa. Izdaleka nam se naša galaktika čini kao gusta tvorevina nabijena svim tim objektima, no u stvarnosti se ona u najvećoj mjeri sastoji od praznog prostora.

S našom trenutačnom tehnologijom bile bi nam potrebne tisuće godina da dospijemo samo od najbližih zvijezda u našem neposrednom susjedstvu. Da bi se Sunce obišlo, puni krug oko središta galaktike, koje je udaljeno 26 tisuća svjetlosnih godina od nas, potrebno mu je oko 230 milijuna godina. Pritom je njegova brzina gibanja 230 kilometara u sekundi! Očito, Mliječni put je golem!

‘Ništa’ ne postoji!

No naš Mliječni put nije osamljen. S Andromedom, Trokutom i još nekih pedesetak patuljastih galaktika, čini Mjesni skup galaktika (tzv. Lokalnu grupu). Riječ je o djeliću svemira čiji je promjer desetak milijuna svjetlosnih godina. Mjesni je skup dio galaktičkog Skupa Djevice koji je dio Superskupa Djevice, a on je pak dio Laniakeje, ogromnog galaktičkog superskupa čija je glavna os duga oko 520 milijuna svjetlosnih godina. I sama Laniakea tek je jedan od milijuna poznatih galaktičkih superskupova.









Zamislimo da nas očekuje blistava budućnost u kojoj će čovječanstvo postati civilizacija 3. tipa, izvanzemaljci nas neće istrijebiti, a ljudi će razviti tehnologije koje će im omogućiti da velikim brzinama putuju među zvijezdama. Čak i u tom, futurističkom, scenariju, koliko daleko možemo otići? Odgovor je – samo do razine Mjesnog skupa galaktika. On je najveća struktura kojoj će čovječanstvo ikada moći pripadati!

Iako smo rekli da se Mjesni skup prostire na desetak milijuna svjetlosnih godina, on čini tek 0,000.000.000.01 posto vidljivog svemira! Možemo li to uopće shvatiti? Ograničeni smo na stoti dio milijarditog dijela vidljivog svemira. To znači da 99,999.999.999.99 posto svemira nikada nećemo doseći, nikada ga nećemo “dotaknuti”, nikada nećemo kročiti nogom u nj. No zašto je to tako?

To ima veze s “prirodom ničega”. Naime, “ništa” ili “prazan prostor”, zapravo uopće nije “prazan” nego ima imanentnu, urođenu, energiju koja je utkana u sam prostor. Dakle, praznina ne postoji. Ništa nije prazno. Sve vrvi energijom koja se očituje kao kvantne fluktuacije.









Kvantna fluktuacija vakuuma, prema tome, pojava je neprestanog stvaranja i nestajanja mikroskopskih parova čestica i antičestica u vakuumu. Prema Heisenbergovim relacijama neodređenosti, zakon očuvanja energije nakratko se može narušiti i može nastati nešto iz ničega. Parovi čestica-antičestica po nastanku ubrzo nestaju međusobnim poništavanjem. Što je veća energija/masa nastalih parova, to brže nestaju.

Galaktički sudar

Pojednostavljeno, na najsitnijoj razini stvarnosti, čestice i antičestice neprekidno nastaju i međusobno se poništavaju. Taj kvantni vakuum možemo zamisliti kao kotlić koji vrije s gušćim i rjeđim regijama.

Vratimo se u vrijeme velikog praska, trenutka nastanka našeg svemira prije nekih 13,8 milijardi godina. Odmah nakon praska došlo je do tzv. kozmičke inflacije, kada se u jednom djeliću sekunde svemir proširio od veličine špekule do kugle promjera nekoliko bilijardi kilometara. To iznenadno i naglo širenje svemira bilo je toliko brzo i ekstremno da su se proširile i sve te kvantne fluktuacije. I tako su subatomske udaljenosti postale galaktičke razdaljine, s gušćim i rjeđim regijama.









Nakon inflacije, gravitacija je sve objekte počela međusobno privlačiti. No na većim svemirskim razinama, širenje (ekspanzija) bila je prejaka i prebrza da bi je gravitacija mogla savladati. Međutim, na manjim razinama gravitacija jest pobijedila. S vremenom su gušće regije svemira postale galaktički skupovi, poput Mjesnoga skupa u kojemu i mi danas živimo. Gravitacijom smo stoga povezani samo s objektima koji se nalaze unutar Mjesnog skupa.

No zašto iz svog Mjesnog skupa ne bismo mogli otići u neki drugi, primjerice susjedni Maffeijev skup? Za sve je “kriva” tamna energija. Prije otprilike šest milijardi godina, ona je nadvladala gravitaciju. Riječ je o nevidljivoj sili koja uzrokuje ubrzano širenje svemira. Ne znamo što je ona ni kako je nastala, ali njezini utjecaji lako su opazivi.

U ranom svemiru, oko našega Mjesnog skupa bilo je više hladnih predjela koji su narasli u veće galaktičke skupove. Zapravo, mi smo okruženi s mnogo svemirske tvari. Međutim, nijedna od tih tvari, galaktika ili skupova, nije gravitacijski povezana s našim Mjesnim skupom.

Prema tome, što se svemir više širi, povećava se i udaljenost između nas i ostalih skupova koji su unutar sebe povezani gravitacijom. S vremenom će tamna energija odgurnuti ostatak svemira od nas. I upravo će nam zato ostali skupovi i superskupovi postati posve nedostižni. Uostalom, najbliži susjedni skup već je sada udaljen milijunima svjetlosnih godina. No svi se oni udaljuju brzinom koju nikada nećemo moći prestići. Mogli bismo napustiti Mjesni skup i letjeti kroz međugalaktičku prazninu u dubinu tame, ali nikada nećemo nikamo stići.

Neizbježni sudar

S vremenom će Mjesni skup postati jedna golema eliptična galaktika koju su znanstvenici već sada prozvali “Milkdromeda”, od “Milky Way” (engl. Mliječni put) i “Andromeda”.

Naime, sudar Andromede i Mliječnog puta galaktički je sudar koji je predviđen za oko 4,5 milijardi godina. Nezadrživo se privlače jureći u zagrljaj brzinom od 120 kilometara u sekundi. Zvijezde galaktika dovoljno su udaljene da je nemoguće njihovo sudaranje. No neke će se zvijezde biti izbačene iz novonastale megagalaktike.

Takvi su sudari relativno česti, s obzirom na dug životni vijek galaktika. Vjeruje se da se Andromeda u prošlosti sudarila s barem jednom drugom galaktikom, a nekoliko patuljastih galaktika poput Sgr dSph i Magellanovih oblaka trenutno se sudara s Mliječnim putem i spaja se u nju. S Andromedom će se sudariti M32 i M101.

Studije također pokazuju da će M33, galaktika Trokut, treća najveća i treća najsjajnija u Mjesnome skupu, također sudjelovati u sudaru. Ona će završiti u orbiti Milkdromede i konačno se spojiti s njom u još udaljenijoj budućnosti. Međutim, sudar s Mliječnim putem, prije nego što se sudari s Andromedom, ili izbacivanje iz Mjesnog skupa ne može se isključiti.

Istodobno, ostatak svemira će se sve više udaljavati od nas. No priča je zapravo još depresivnija.

Nije sve tako sivo!

U jednom trenutku, galaktike koje se nalaze izvan našeg Mjesnog skupa bit će toliko udaljene, da ih se više neće moći ni ugledati. Tek pokoji foton koji će uspjeti prevaliti toliku enormnu udaljenost imat će toliko dugu valnu duljinu da će postati posve neprimjetan.

U tom trenutku, nijedna informacija izvan Milkdromede neće moći doći do nas. Svemir će zauvijek ostati sablasno tamno i prazno mjesto, kamo god pogledali.

Osoba koja se rodi u toj dalekoj budućnosti svemira mislit će da osim naše galaktike u cijelom svemiru nema ničeg drugog. Kada pogledaju u dubinu tamnog i praznog svemira, sve na što će naići bit će još tame i praznine. Neće moći opaziti pozadinsko kozmičko zračenje, neće znati za veliki prasak. Jednostavno, neće imati sredstva na temelju kojih bi uopće mogli znati sve ono što mi znamo danas – prirodu svemira koji se širi, njegov početak i njegov kraj. Mislit će da je svemir statičan i vječan. Milkdromeda će biti otok svjetla u oceanu tame. A onda će i ona sama početi gasnuti.

Ma koliko sve to zvučalo depresivno, za čovječanstvo je Mjesni skup sasvim dovoljno velik, čak golem. Uostalom, još nismo naučili ni kako napustiti Sunčev sustav, a za proučavanje naše galaktike trebat će nam još milijarde godina.

Mi smo nevjerojatno sretni jer živimo u savršenom trenutku povijesti. Ne samo što možemo gledati u budućnost, nego i u najdalju moguću prošlost. Možemo sagledati svemir u svoj njegovoj veličini.