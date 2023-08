(FOTO) Vidite li ga na fotografiji? Astronomi sada znaju što je misteriozni objekt u obliku upitnika

Autor: Zlatko Govedić

NASA-in svemirski teleskop James Webb nedavno je napravio snimku koja prikazuje kozmički objekt u obliku svjetlećeg upitnika. Znanstvenici misle da znaju što bi to moglo biti.

Originalna snimka napravljena u bliskom infracrvenom području, objavljena 26. srpnja, prikazivala je binarni par mladih zvijezda nazvanih Herbig-Haro 46/47. Zvijezde su udaljene 1470 svjetlosnih godina i nalaze se u zviježđu Jedru. Još su u aktivnom procesu formiranja te blisko orbitiraju jedna oko druge.

Te dvije zvijezde astronomi promatraju i proučavaju putem svemirskih i zemaljskih teleskopa od 1950-ih godina, no iznimno osjetljiv teleskop Webb omogućio je najdetaljniju i najprecizniju sliku do sada. On ima sposobnost promatranja svemira koristeći duže valne duljine od drugih svemirskih teleskopa.





No pojava tajanstvenog objekta u pozadini snimke ostavlja više pitanja nego odgovora. Kozmički upitnik dosad nije detaljno promatran ni proučavan pa znanstvenici nisu sasvim sigurni o podrijetlu i sastavu tog objekta.

Ipak, imaju nekoliko ideja temeljenih na njegovom obliku i položaju.

“Prva mogućnost koju treba isključiti jest da je riječ o zvijezdi unutar Mliječnog put. Zvijezde obično imaju izražene svjetlosne zrake zbog svoje točkaste prirode. To je pojava poznata kao difrakcija, uzrokovana rubovima zrcala i nosačima koji podržavaju strukturu kamere u sredini”, objasnio je fizičar Matt Caplan s Državnog sveučilišta u Illinoisu (SAD).

Sudar galaktika

Prema drugoj teoriji, to bi mogla biti posljedica spajanja dviju galaktika koje su vjerojatno udaljene milijardama svjetlosnih godina od nas.

Christopher Britt, znanstvenik s Instituta za znanstvena istraživanja svemirskog teleskopa Webb, objasnio je da postoji “mnogo, mnogo galaktika izvan naše Mliječne staze”. Dodao je da se takvi sudari događaju relativno često kako galaktike rastu i razvijaju se tijekom vremena, što rezultira njihovim iskrivljenjem u različite oblike, uključujući i oblik upitnika.









Oblik upitnika također bi mogao ukazivati na gravitacijsko djelovanje spajanja dviju galaktika. Britt je usporedio taj zavoj na vrhu upitnika s “plimnim repom“, gdje struja zvijezda i plina biva otkinuta i raspršena u svemiru.