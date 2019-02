(FOTO/VIDEO) ŠOKANTNO: Istraživači otkrili mjesto gdje je Mojsije razdvojio more

Autor: ZG/Dnevno.hr

Istraživači fondacije Doubting Thomas Research Foundation smatraju da je uski dio Crvenog mora, zaljev Aqaba, mjesto na kojem se dogodilo čudo opisano u biblijskoj Knjizi Izlaska, kada je Mojsije zazvao Boga i razdvojio more te spasio Izraelce koji su bježali od Egipćana.

Istraživač Ryan Mauro detaljno je opisao svoja otkrića u dokumentarnom filmu “Finding the Mountain of Moses: The Real Mount Sinai”. Vjeruje da je radiokarbonsko datiranje možda pokazalo da se Crveno more doista razdvojilo.

Smatra da su Izraelci prešli more na mjestu gdje se danas nalazi plaža Nuweiba u Saudijskoj Arabiji i dodaje da izgleda baš kao obala mora opisana u Starom zavjetu.

U dokumentarcu Mauro je izjavio kako su istraživači pokušali zaroniti, ali ih je saudijska policija otjerala. Rekao je: “Nevjerojatno je da postoji put pod vodom koji vodi iz Egipta u Saudijsku Arabiju. Nije previše strm pa su ga Izraelci lako mogli prijeći kada su se vode razdvojile”.

Istraživači u filmu govore kako se u koraljima lako mogu uočiti i kočije kojima su Egipćani gonili Izraelce.

S druge pak strane, povjesničari i znanstvenici nisu uvjereni da se biblijska priča o Izlasku ikad dogodila, kao ni to da su Izraelci ikada bili robovi u Egiptu.