(FOTO/VIDEO) MISTERIOZNA POJAVA U TALIJANSKOM BISERU! Turistička atrakcija poprimila fluorescentno zelenu boju: Nikom nije jasno što se događa

U glavnom venecijanskom kanalu Canalu Grande, u blizini mosta Rialto, more je postalo fluorescentno zeleno.

Vlasti rade na otkrivanju uzroka ove neobične pojave za koju su možda odgovorni zeleni aktivisti.

Naime, Regionalna agencija za zaštitu okoliša uzela je uzorke vode i radi na identificiranju tvari koja je promijenila boju, objavila je agencija na Twitteru.

Venecijanski prefekt sazvao je hitan sastanak policijskih snaga kako bi otkrili što se dogodilo i predložili moguće protumjere, izvijestila je novinska agencija Ansa.

Incident podsjeća na nedavna događanja u Italiji kada su skupine za zaštitu okoliša bojile spomenike. U posljednjem takvom incidentu, aktivisti su biljnim ugljenom zatamnili vodu rimske fontane Trevi u znak protesta protiv fosilnih goriva.

Međutim, za razliku od prethodnih slučajeva, nijedna aktivistička skupina nije preuzela odgovornost za događaj u Veneciji.

