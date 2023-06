(FOTO) Usred aeromitinga nepoznati crni objekt projurio kraj borbenih zrakoplova brzinom od najmanje 1500 km/h

Incidentu, koji se dogodio na spektaklu “English Riviera Airshow” u nedjelju, 3. lipnja oko 17.33 po lokalnom vremenu, u Torbayu u grofoviji Devonu na jugozapadu Engleske (UK), svjedočilo je mnoštvo promatrača koji su sa strahopoštovanjem gledali kako RAF Red Arrows izvode svoj prepoznatljivi prelet iznad njih.

Neki su pak primijetili da se borbenim zrakoplovima pridružilo još nešto.

Fotograf koji je kamerom snimio NLO tvrdi da je objekt putovao brzinom od najmanje 1500 km/h te da je uhvaćen točno na sredini formacije.

“Bili su u formaciji kada je iznenada, bez upozorenja, crni anomalni objekt proletio točno kroz sredinu formacije strahovitom brzinom. Jedva sam mogao vjerovati u ono što vidim. Taj objekt mora da je jurio najmanje 1500 km/h dok je prolazio opasno blizu Crvenih strijela. A onda je nestao iz vidokruga”, napisao je fotograf.

Druga gledateljica, Emma Smith, također je fotografirala objekt.

“Provjeravala sam svoje fotografije Red Arrowsa koje sam snimila u blizini Paignton Piera oko 17.45 u subotu i primijetila sam crnu mrlju prilično blizu letjelice. Zumirala sam i nisam mogla vjerovati što vidim. Imao je oblik vretena i definitivno nije bio specifikacija na mom objektivu. Imam samo iPhone, ali kapacitet zuma je prilično pristojan”, zaključila je.

★ Strange Object During Red Arrows Riviera Air Show Display leaves onlookers BAFFLED!!

