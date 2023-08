(FOTO) Sve više pilota počelo objavljivati snimke NLO-a: Najnoviji primjer teško se može racionalno objasniti

Bivši mornarički pilot i svjedok NLO-a Ryan Graves počeo je objavljivati ​​svjedočanstva drugih pilota koji su imali susrete s nepoznatim letjelicama.

Gravesu, kojemu NLO-i svakako nisu strani jer je prije otprilike 10 godina svjedočio misterioznom objektu bez vidljivog pogona, dok je bio u američkoj mornarici, sada je na Twitteru počeo objavljivati ​​svjedočanstva drugih (anonimnih) svjedoka pilota.

Najnoviji, koji se dogodio tijekom leta iz Santo Dominga za New York još u srpnju, uključuje čak i fotografije objekta na koji je pilot tada naišao.

“Oko sat vremena od početka leta, dok smo se približavali južnoj granici oceanskog zračnog prostora New Yorka, i na 9800 m visine, uključio sam vizualni prikaz prometa koji je bio pretjerano svijetao i izgledao kao da se prostire na oko 130 km… a zatim je sve nestalo”, započeo je svoju priču pilot i nastavio:

“Nikad nisam vidio promet na sustavu TCAS. Nekoliko minuta poslije vidio dva objekta okruglog oblika, jedan osvijetljen i jedan koji nije letio u formaciji točno iznad horizonta, na udaljenosti koju sam procijenio na 200 do 350 km.

Objekti bi zasvijetlili toliko da su bili sjajni poput zvijezde nekoliko sekundi. Zatim bi potamnjeli na nekoliko minuta pa ponovno zasvijetlili”.

TCAS (eng. Traffic collision avoidance system) jest zrakoplovni sustav koji pilotu signalizira opasnost i daje upute za izbjegavanje sudara.

