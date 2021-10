(FOTO) Što je ‘plava eksplozija’ koju je francuski astronaut snimio iznad Europe s MSS-a? Stručnjaci imaju odgovor!

Dana 8. listopada francuski astronaut Thomas Pesquet snimio je nešto iznimno rijetko s Međunarodne svemirske postaje.

Fotografija izgleda kao da prikazuje eksploziju kobaltne bombe iznad Europe, no to zastrašujuće plavo svjetlo nije nanijelo nikakvu štetu. Zapravo, većina ljudi nikada ne bi ni primijetila da se nešto događa.

Umjesto toga, snimka prikazuje nešto daleko manje zloslutno – “prolazni svjetlosni događaj”, fenomen poput munje u gornjoj atmosferi, koji se razvija prema gore.

Poznati i kao “ionosferske munje”, prolazni svjetlosni događaji povezane su pojave koje nastaju tijekom grmljavine, ali znatno iznad mjesta gdje bi se pojavila normalna munja. Iako su povezani s munjama, djeluju malo drugačije.

“Plavi mlazovi” (blue jets) nastaju u nižoj stratosferi, a pokreću ih munje. Ako se munja širi kroz negativno nabijeno (gornje) područje oblaka s grmljavinom prije no što prođe kroz pozitivno područje ispod, munja završava udarajući prema gore, pa razgara plavi sjaj molekularnog dušika.

Postoje i crveni vilenjaci (SPRITE), vrsta pražnjenja oblaka, koja se za razliku od običnih munja, javlja veoma visoko iznad grmljavinskih oblaka te ima različite oblike i svjetluca na noćnom nebu. Njega pokreću visokonaponske munje. Javlja se kao crvenkasti ili narančasti bljesak, obično kao grozd na visinama 50 do 90 km iznad površine Zemlje.

“Ono što je fascinantno kod ove munje jest to što su je prije samo nekoliko desetljeća anegdotski promatrali piloti, a znanstvenici nisu bili uvjereni da oni zaista postoje. Danas već možemo potvrditi postojanje raznih vrsta ionosferskih munja, a crveni vilenjaci su vrlo stvarni i mogli bi utjecati na našu klimu”, navodi Pesquet u opisu fotografije.

Iako francuski astronaut ne objašnjava koju točno vrstu svjetlosnog događaja vidimo, ta bi slika mogla prikazivati pojavu poznatu kao “plavi početnik” (blue starter) je slična pojava kao plavi mlaz, ali se izdiže samo do 20 km iznad tla.

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 7, 2021