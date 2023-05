(FOTO) ‘SNIMILA SAM TAJANSTVENI BIJELI LIK’: Ako nije paranormalni fenomen, svakako je zadivljujuća pojava

Žena koja je prošlog tjedna bila u šetnji uočila je tajanstven lik, cijeli odjeven u bijelo. Svjedokinja, koja je željela ostati anonimna, bila je u šetnji šetalištem Cleethorpes beach u lučkom gradu Grimsbyju (North East Lincolnshire, Lincolnshire, Engleska, UK) u četvrtak, 11. svibnja kada je uočila nešto čudno na pijesku usred guste magle.

Želeći snimiti entitet kamerom, izvadila je telefon i napravila nekoliko slika.

“U četvrtak navečer uočila sam ovaj bijeli lik čudnog izgleda kako se kreće po plaži. Bila sam potpuno zapanjena pa sam brzo snimila nekoliko fotografija i uskočila u auto. Turobna i maglovita priroda večeri učinila ju je još čudnijom”, napisala je svjedokinja.

Na tom području paranormalne priče nisu nepoznanica. Ondje ima nekoliko lokalnih znamenitosti za koje se kaže da imaju vlastite duhove, uključujući duh starca koji je poginuo u nesreći sablasnog vlaka.

Međutim, pokazuje li ova fotografija išta istinski paranormalno, ostaje predmet rasprave.

The ghostly floating white figure on Cleethorpes beach that left woman ‘absolutely stunned’https://t.co/SbqNaETWS6

— Grimsby Live (@GrimsbyLive) May 16, 2023