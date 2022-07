(FOTO) RIJEDAK ULOV: Jedan ovakav rak otkriva se jednom u dva milijuna puta! Priča ima sretan kraj

Svijetloplavi rak, koji je ulovljen na obali Portlanda, smatra se jednim primjerkom u 2 milijuna. Naime, američki ribar Lars-Johan Larsson podijelio je fotografiju iznimno rijetkog ulova na Twitter početkom mjeseca gdje je od tada izazivao veliko zanimanje s više od 500.000 lajkova i 43.000 retweetova.

Dok je većina jastoga obično crvena ili smeđa, genetska abnormalnost može – u rijetkim prilikama – proizvesti jedinku jarkoplave boje.

Prema Institutu za jastoge na Sveučilištu Maine, izgledi za otkrivanje jednog od ovih rakova jarkih boja su samo 1 : 2.000.000.

Srećom, u ovom slučaju Larsson je donio odluku da pusti životinju natrag u ocean.

“Ovaj plavi jastog je jučer uhvaćen na obali Portlanda i vraćen u vodu da nastavi rasti”, napisao je.

This blue Lobster was caught off the coast of Portland yesterday and returned to the water to continue to grow. Blue lobsters are one in two million. pic.twitter.com/6chTk7PoLP

— Lars-Johan Larsson (@LarsJohanL) July 3, 2022