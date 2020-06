(FOTO) PRVI PUT U POVIJESTI: Glavnu ulogu u filmu igrat će robot imenom Erica

“Bondit Capital Media”, “Happy Moon Productions” i “10 10 Global Media” uložili su 70 milijuna dolara za produkciju znanstvenofantastičnog filma pod nazivom “B” u kojoj bi glavnu ulogu tumačio robot Erica. Ovo je prvi film u povijesti u kojem glavnu ulogu igra upravo robot.

“Živi glumci u sebe uključuju svoja životna iskustva, ali Erica nema životnih iskustava. Stvorena je ‘od nule’ da bi igrala ovu ulogu. Morali smo simulirati njezine pokrete i emocije kroz seanse jedan na jedan, kontrolu brzine njezinih pokreta, razgovor kroz njena osjećanja i treniranje razvoja lika i govora tijela”, rekao je producent Sam Khoze.

Erica, an A.I. robot, has been cast as the lead in a $70 million sci-fi movie titled ‘B’.

This will be the first movie to rely on an artificially intelligent robot actor. Production will begin in 2021.

