(FOTO) PRVA KIRURŠKA OPERACIJA U POVIJESTI? Arheolozi su istraživali spiljske crteže, a onda su pronašli nešto sasvim neočekivano

Vjeruje se da je kostur star 31.000 godina najraniji poznati dokaz kirurške intervencije. Do otkrića su sasvim neočekivano došli australski i indonezijski arheolozi koji su još 2020. godine istraživali drevnu spiljsku umjetnost u vapnenačkoj spilji na istoku otoka Bornea.

Ispostavilo se da su skeletni ostaci bili nešto još intrigantnije – ostaci osobe za koju se čini da je bila podvrgnuta amputaciji potkoljenice.

Nalaz star 31.000 godina nije samo najraniji poznati dokaz amputacije, već i najraniji poznati dokaz bilo koje vrste kirurškog zahvata.

Analiza kostura otkrila je da je postupak morao biti uspješan jer je dotična osoba živjela još nekoliko godina nakon amputacije.

To je otkriće naročito značajno jer je prije bilo široko prihvaćeno da do prije otprilike 10.000 godina ljudi nisu bili sposobni izvesti učinkovitu amputaciju bez smrti pacijenta.

Prethodni najraniji poznati primjer bio je onaj farmera čija je ruka amputirana u Francuskoj prije nekih 7000 godina.

“Ovo otkriće uvelike mijenja poznatu povijest medicinske intervencije i znanja čovječanstva. To implicira da su rani ljudi ovladali složenim kirurškim zahvatima koji su toj osobi omogućili da preživi nakon uklanjanja stopala i noge”, zaključuje arheolog Tim Maloney s australskog Sveučilišta Griffith.

Disabled people have always been here.

“[The hunter] survived not just as a child, but as an adult amputee in this rainforest environment”https://t.co/NWu0nxdI3N









— El Gibbs (@bluntshovels) September 7, 2022