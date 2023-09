(FOTO) Pronađen dio zrakoplova Amelie Earhart? Jesmo li napokon riješili jedan od najvećih misterija današnjice?

Autor: Zlatko Govedić

Ni nakon 86 godina sudbina jedne od najznačajnijih pionirki avijacije ostaje jedan od najvećih neodgovorenih misterija modernog doba.

Amelia Earhart (1897.-?) bila je prva žena koja je tromotornim zrakoplovom preletjela Atlantski ocean. Bilo je to 20. svibnja 1932. Samo tri godine poslije, trebalo joj je 18 sati i 16 minuta da preleti od Havaja do Kalifornije.

U svibnju 1937. odvažila se poći u pustolovinu koju dotad još nitko nije bio ostvario. Kanila je preletjeti Zemlju po dužini ekvatora, nekih 40 tisuća kilometara. Nakon više međuslijetanja, 2. srpnja iz gradića Lae u Papua Novoj Gvineji s navigatorom Fredom Noonanom (1893.-?) poletjela je prema otoku Howland koji se nalazi usred Tihog oceana, na pola puta između Australije i Havaja. Međutim, onamo nikada nisu sletjeli. Nakon nekoliko javljanja preko radija, izgubio im se svaki trag.





Ubrzo je uslijedila dotad najveća akcija potrage u kojoj su sudjelovala 64 zrakoplova, kao i osam ratnih brodova. Nakon dva tjedna potraga je obustavljena, a Earhart i Noonan proglašeni su mrtvima. Zrakoplov nikada nije pronađen.

Sve do dana današnjeg svako malo javi se neki istraživač ili stručnjak koji tvrdi da je riješio misterij, a postoje i nebrojene teorije urote, od toga da su njezin zrakoplov oteli izvanzemaljci do toga da je preživjela let, promijenila identitet i nastavila živjeti u tajnosti.

Posljednjih godina, međutim, pronađeni su tragovi koji upućuju na to da je Earhartin zrakoplov možda pao negdje na udaljenom pacifičkom atolu Nikumaroro te da su avijatičarka i njezin navigator možda čak preživjeli nekoliko dana na malom otoku dok su čekali spas.

Novi dokazi

Sada su mogući novi dokazi u prilog ovoj teoriji otkriveni u podvodnim fotografijama napravljenima tijekom ekspedicije 2009. godine.









Izvršni direktor Međunarodne grupe za izvlačenje povijesnih zrakoplova (TIGHAR) i forenzički stručnjak Ric Gillespie trenutno analizira fotografiju kako bi otkrio sadrži li ona dio Earhartina zrakoplova Lockheed Electra.

EXCLUSIVE: Major breakthrough in the search for Amelia Earhart https://t.co/dKWPR0mgeU pic.twitter.com/CsFc1LzBp4 — Daily Mail Online (@MailOnline) September 2, 2023







Ako se pokaže da je to istina, to bi bio dokaz da se njezin zrakoplov srušio u blizini atola.

“Na fotografiji je objekt koji izgleda kao poklopac motora Lockheed Electra. Sličnost s poklopcem motora i pogonskim vratilom nije primijećena sve donedavno. Osim toga, točna lokacija nije bila zabilježena 2009., što znači da su pokušaji premještanja objekta bili neuspješni”, zaključuje Gillespie.