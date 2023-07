(FOTO) Prodaje se pismo koje razotkriva Einsteinov stav o religiji: Je li bio vjernik ili ateist?

Autor: Zlatko Govedić

Albert Einstein, jedan od najvećih znanstvenika u povijesti, često je predmetom rasprava u vezi s njegovim stajalištem prema religiji. Dok jedni tvrde da je bio uvjereni ateist, drugi su mišljenja da je vjerovao u Boga. Sada, gotovo sedam desetljeća nakon njegove smrti, to je pitanje i dalje predmet kontroverzi među povjesničarima, znanstvenicima i teolozima.

Rođen u Ulmu (današnja Njemačka) 14. ožujka 1879., Einstein je bio briljantni fizičar koji je promijenio naše razumijevanje svemira te je dao ključne doprinose u različitim granama fizike, napose u teoriji relativnosti. Njegov rad utjecao je na mnoge aspekte moderne znanosti, a njegovo ime sinonim je za genijalnost i inovacije. Umro je 18. travnja 1955. u Princetonu (New Jersey, SAD).

Einsteinova pisma i izjave koje su sačuvane tijekom godina pružaju uvid u njegova razmišljanja o religiji. U ranim danima, kao mladi dječak, bio je pod utjecajem židovske kulture i tradicije. Međutim, čini se da nije bio strogo religiozan u klasičnom smislu.





‘Naivni stav’

Svoje poglede o duhovnosti izlagao je u pismima i intervjuima. Rekao je da ima simpatija prema bezosjećajnom panteističkom Bogu u filozofiji Barucha Spinoze. Nije vjerovao u osobnog Boga koji bi se bavio sudbinom i djelima ljudi, što je nazvao “naivnim stavom“. Međutim, istaknuo je: “Nisam ateist, radije bih se nazvao agnostikom ili duboko religioznim nevjernikom”. Kada su ga pitali vjeruje li u zagrobni život, Einstein je odgovorio: “Ne. I jedan život je dovoljan za mene.”

Bio je član savjetodavnog odbora Prvog humanističkog društva u New Yorku i počasni član Racionalističkog udruženja koje objavljuje “New Humanist” u Ujedinjenom Kraljevstvu. Povodom 75. obljetnice New York Society for Ethical Culture, izjavio je da je ideja etičke kulture utjelovljenje njegovog osobnog shvaćanja onoga što je najvrijednije i trajno u religioznom idealizmu: “Bez etičke kulture nema spasenja za čovječanstvo”.

U čuvenom pismu njemačkom židovskom filozofu Ericu Gutkindu (1977.-1965.) na njemačkom jeziku, od 3. siječnja 1954., Einstein je napisao:

“Riječ ‘Bog’ za mene nije ništa više od izraza i proizvoda ljudskih slabosti, a Biblija je zbir časnih, ali i dalje primitivnih legendi koje su ipak prilično djetinjaste. Nijedno tumačenje, bez obzira na to koliko suptilno, ne može to promijeniti… Za mene je židovska religija, kao i sve druge religije, utjelovljenje najdjetinjastijih praznovjerja. A židovski narod, kojem s radošću pripadam i za čiji mentalitet imam duboki afinitet, za mene nema drukčiju vrijednost od drugih ljudi… Ne mogu vidjeti ništa ‘izabrano’ u vezi s njima.”









‘Bog se ne kocka’

Einstein je često koristio riječ “Bog” u svojim izjavama i pismima. Međutim, njegovo shvaćanje Boga bilo je povezano s univerzalnim redom i zakonima prirode, a ne s tradicionalnim teističkim konceptom.

Jedan od njegovih najpoznatijih citata glasi: “Bog se ne kocka sa svemirom”. Izrekao ga je u kontekstu kvantne fizike, aludirajući na strogu uređenost i predvidljivost prirodnih fenomena. Dakle, može se zaključiti da je Einsteinovo poimanje Boga bilo više u smislu filozofske apstrakcije nego li religijskog vjerovanja.

Neki su citati koje je Einstein izgovorio ukazivali na njegovu povezanost s panteističkim idejama. Panteizam je filozofska doktrina koja tvrdi da je Bog identičan s prirodom ili univerzumom, a priroda i Bog su nepromjenjivo povezani. Takve izjave mogle bi sugerirati da je Einstein vjerovao u univerzalnu svijest i povezanost svih stvari u svemiru.









Unatoč svemu, važno je imati na umu da je Einstein bio znanstvenik i filozof koji je tijekom života razmišljao o širokom spektru tema, uključujući i religiju. Njegovi pogledi mogli su se mijenjati tijekom vremena, a njegove izjave tumače se i prema kontekstu u kojem su izrečene, vrlo često i pristrano.

Pismo se našlo u prodaji

Četiri godine prije svog “Pisma o Bogu” Gutkindu, Einstein je napisao skupini studenata da znanost “zamjenjuje i potiskuje religiju”.

U pismu koje je na njemačkom napisao vjeroučiteljici Marthi Munk, otac moderne fizike također je učinkovito razotkrio biblijsku priču o stvaranju i implicirao da Bog nije mogao stvoriti svemir.

Pošto je razgovarala sa svojim studentima, Munk ga je pitala misli li da je moguće “za modernog znanstvenika pomiriti ideju Božjeg stvaranja svijeta sa svojim znanstvenim znanjem”.

Kao odgovor na njezino pitanje, Einstein je 11. travnja 1950. napisao pismo u Brooklynu (New York, SAD). U njemu je napisao:

“Sve dok su se priče u Bibliji shvaćale doslovno, bilo je očito kakva se vjera mogla očekivati od čitatelja.

Međutim, ako Bibliju tumačite simbolički (metaforički), više nije jasno treba li Boga zapravo smatrati osobom (i stoga ne monoteističkim božanstvom), što je na neki način analogno ljudima. U tom slučaju teško je procijeniti što je ostalo od vjere u njenom izvornom smislu.

Mislim, međutim, da je osobi koja je više ili manje obučena u znanstvenom razmišljanju strana religijska kreacija svemira (u izvornom smislu) jer on na sve primjenjuje standard uzročne uvjetovanosti”.

Pismo je kupljeno od Munkinih potomaka i nikada nije bilo javno prodano.

Sada ga prodaje američki trgovac pismima Raab Collection, po cijeni od 97.000 funti (112.600 eura).

Kompleksnost stajališta

Navedeni primjeri ukazuju na kompleksnost Einsteinovih stajališta prema vjeri i religiji.

Dok je ponekad koristio izraze koji upućuju na vjeru ili Boga, važno je primijetiti da je njegovo shvaćanje Boga bilo drukčije od tradicionalnih religioznih uvjerenja.

Njegove izjave zapravo ukazuju na njegovu ideju o univerzalnom redu te na zadivljenost tajnama prirode.