(FOTO) Ovo su tajne fotografije tijela izvanzemaljca kojeg su Tito i Udba od 1966. skrivali u Beogradu

Autor: Zlatko Govedić / 7Dnevno

U studenom 1966. kod mjesta Otoček srušio se nepoznati leteći objekt. Vojska je tijelo pronađeno u izgorenoj olupini odmah prebacila u beogradsku vojnu bolnicu, gdje je izvršena obdukcija i liječnici su bili prisiljeni potpisati dokument koji kaže da je riječ o tijelu običnog pilota koje je deformirao plamen. No odmah nakon toga došla je grupa znanstvenika koja je počela raditi eksperimente na prvom izvanzemaljcu pronađenom u Jugoslaviji

Robert je pisac znanstvenofantastičnoga romana te otkriva da može materijalizirati svoje misli. Kao posljedica toga, na Zemlju stiže skupina izvanzemaljaca predvođena stamenom Androm koja osjeća naklonost prema Robertu, što se nimalo ne sviđa njegovoj djevojci Bibi. No, s izvanzemaljcima dolazi i čudovište Mumu…

Tako započinje kultni hrvatsko-češki SF film “Gosti iz galaksije” koji je 1981. režirao Dušan Vukotić. Taj, jedan od rijetkih znanstvenofantastičnih filmova u hrvatskoj kinematografiji dijelom je mogao biti inspiriran NLO incidentima koji su intrigirali cjelokupnu javnost bivše Jugoslavije. No, kako su službena izvješća bila štura ili ih uopće nije bilo, najviše informacija o tim događajima danas imamo zahvaljujući svjedočanstvima koja su prikupljali novinari i NLO entuzijasti.

Let ‘Pan adria’

Najmisteriozniji slučaj jugoslavenskoga zrakoplovstva dogodio se prije više od 40 godina, a šira javnost ni danas nije upoznata s detaljima na noćnome letu Zagreb – Beograd – Titograd (današnja Podgorica). Taj let hrvatske zrakoplovne tvrtke Pan adria 16. kolovoza 1977. godine izdvaja se od ostalih po tome što je zrakoplov imao tajanstvenu nebesku pratnju u obliku neidentificirane, užarene, crvene svjetlosti koja je na koncu rezultirala reakcijom tadašnjega vojnog vrha, obaranjem MiG-a 21 i smrću jednoga pilota.

Za slučaj je prije dvadesetak godina doznao istraživački novinar, Riječanin Giuliano Marinković, koji se ufologijom intenzivno bavi od 1996. te je uspio prikupiti impozantnu dokumentaciju o mnogobrojnim NLO događajima na nebu bivše SFRJ. Od 2012. u više HRT-ovih emisija “Na rubu znanosti” detaljno je iznio svoja saznanja o letu zrakoplova Pan adria.





Pilot Dobroslav Džeba ovako je bio prepričao svoje iskustvo:

“Poletjeli smo normalno, s pedesetak putnika iz Zagreba za Beograd. Bila je normalna, ugodna, ljetna noć. Od beogradske kontrole leta dobili smo dozvolu da produžimo let za Surčin. Negdje oko Srijemske Mitrovice počeli smo ponirati. Tada smo primijetili jedno svjetlo… crveno, jako intenzivno, s lijeve strane. Kretalo se paralelno s nama, da ne kažemo ‘letjelo’. Bilo je tako jako da se u njega nije moglo gledati da bi se otkrilo ima li ičega u njemu i oko njega. Pratilo nas je tako da je uskladilo i brzinu i visinu. Kada smo došli na 300 metara – krajnji rok za dozvolu za slijetanje – objekt je stao i prema lijevom krilu se njegova brzina počela smanjivati, a mi smo sletjeli. Potom smo vidjeli nešto kao lagani odsjaj, bilo je kao maglica ili malo oblačića, vidjeli smo to crveno svjetlo kako stoji tamo, zadržalo se na mjestu gdje smo mi sletjeli. U kontroli nas je čekalo veliko društvo, i civilno i vojno. Rekli su nam da to što smo vidjeli treba ostati među nama, da ne govorimo dalje, da oni istražuju što se dogodilo, da je objavljena vojna pripravnost, da su vojni MiG-ovi već spremni za polijetanje. Mislili smo da će tako biti lakše nastaviti dalje jer smo mislili da nas netko štiti… Poslije sam doznao da su se oni spremali za odlazak Tita, koji je treba u 9 sati ujutro s Batajnice otputovati u posjet SSSR-u, Kini i Sjevernoj Koreji. Nakon konzultacija odlučili smo nastaviti let. Dvije minute poslije, to nešto se pokrenulo i kako smo išli prema Valjevu, tako je i ono išlo paralelno s nama. Iz kontrole su nam rekli da skrenemo ulijevo. Kada smo se stabilizirali u tom smjeru, objekt je povećao brzinu, i to od potpunog mirovanja do sedam puta brzine zvuka (oko 9000 km/h). Poslije su proračuni utvrdili da je objekt imao dužinu 150 metara. Šef smjene počeo je paničariti: ‘Okrećite, okrećite’… Objekt se zaustavio i krenuo natrag prema Batajnici. Mi mu više nismo bili zanimljivi. U povratku su nas dočekali vojni i civilni dužnosnici. Pod prijetnjom vlastite sigurnosti, rekli su mi da nikada nikome ne govorim tome. Ja sam to vrlo, vrlo ozbiljno shvatio i do prije nekoliko godina nije mi palo na pamet da o tome išta i razmišljam. To sam pokopao, mislio sam da je priča sa tim gotova. Poslije smo doznali da je najmanje jedan pilot poginuo. Svi generali bili su ljuti kako im je to pobjeglo, a mene je zanimalo što bi se dogodilo da smo produžili let prema Valjevu.”

Slična iskustva prepričali su i zrakoplovni mehaničar Stanko Naletilić, bivši načelnik Kontrole leta za cijelu Jugoslaviju Zlatko Vereš te bivši zapovjednik voda u radarskoj stanici Kačarevo kod Pančeva Aldo Matić. “Vojska je na koncu osnovala svoj odbor koji je zaključio da je bila riječ o meteorološkom balonu, iako ne znam da neki balon može pratiti zrakoplov 600 kilometara”, rekao je Vereš. “Mi smo doznali da je još jedan par MiG-ova krenuo u presretanje te da je jedan pilot poginuo. Naša je potjera bila neuspješna zbog brzine NLO-a, nagle promjene kretanja pri istoj brzini i tehnologije koju smo sreli”, zaključio je pak Aldić.

Ipak, najviše informacija o ponašanju vojske iznio je ročnik Damir Bokunić koji je te večeri služio vojni rok na protuzračnom topu u vojnoj zračnoj luci Batajnici: “Vidio sam kada su iz jednog svjetla izašla dva manja. Radili su jedan spiralni let prije nego što su se udaljili u različitim smjerovima. Treće svjetlo krenulo je prema zapadu, natrag, u smjeru Zagreba. Oko 40 minuta pratili smo svjetlost, nas osmorica zbog situacije s Titom. Vojnici su se bojali, repetirali oružje, jedan nije mogao govoriti, mislio je da će rat. Uzbuna je bila proglašena na razini beogradske vojne oblasti, a jedan pilot nije htio poletjeti. Rekao je da je za njega sve gotovo i da u akciju ide kolega iz druge smjene. Piloti su krenuli, kružili su oko NLO-a koji je bio na Surčinu, na visini oko 300 metara. Taj veći NLO krenuo je u pravcu Mađarske… Ja sam krajičkom oka vidio da je jedan manji krenuo prema jugu zemlje. Veći NLO se uspinjao, išao je jako sporo… U 6 sati rekli su mi da je bilo jako gusto, da su svi MiG-ovi poletjeli i da su tri srušena kada je jugoslavenskom zrakoplovstvu naređeno da projektilima upozori NLO da se skloni s našeg teritorija. Uzvratili su paljbu kod granice s Mađarskom, gdje su se vodile borbe i gdje je poginuo pilot. Išli smo na sprovod u Beograd, ali su nam rekli da ne moramo nazočiti jer je počast organizirana na višoj razini. Poslije je šest vojnika pozvano da ide u žitna polja u Vojvodini, gdje su pronađeni ostaci MiG-ova.”

Romboidna tijela

Iskusni vojni pilot, pukovnik Suad Hamzić, ispričao je svoja slična iskustva: “Najupečatljiviji mi je ostao onaj let od 20. kolovoza 1970. kada sam u dvosjedu MiG-a 21 s pilotom Dušanom Stipićem imao bliski susret s takvom letjelicom iznad Plaškog. Poslali su nas temeljem uzbune radarskog centra i vrlo brzo uspostavili smo vizualni kontakt s objektom, vrlo velikim, koji je isijavao svjetlost. Penjali smo se nadzvučnom brzinom, ali nikako mu nismo mogli procijeniti visinu. Procijenio sam da je na nekih 22.000 metara, a u jednom je trenutku taj objekt ubrzao i nestao. Izgubio se i s radara”.

No, još je zanimljivije pisanje Vjesnika iz 1971. kada su dobili pristup autentičnom razgovoru Oblasnog centra za vođenje zrakoplova aerodroma Zagreb i JAT-ova Convaira 440 na letu Pula – Zagreb. U to vrijeme su opet učestala viđenja nepoznatog tijela iznad Kvarnera, a pošto je “vojno lice” iz Pule prijavilo viđenje romboidnog tijela negdje iznad Lošinja, kontrola leta javila se spomenutom zrakoplovu da ih pitaju vide li oni nešto na nebu.

Kontrola leta: Koja je vidljivost u vašem vidokrugu?

Zrakoplov: Veoma dobra.

Kontrola: Ako možete, bacite pogled tamo negdje prema obali između Zadra i Rijeke, opet su primijećeni neki leteći objekti u kursu 160.

Zrakoplov: Hvala. Vidljivost je odlična, ali ništa zasad ne vidimo, ako ugledamo, javit ćemo vam.

Kontrola: Budite ljubazni, pogledajte i prema Rijeci. Kontrola leta iz Rijeke javila je o dva leteća svjetleća predmeta u kursu 140 od Rijeke.

Zrakoplov: Mi smo to vidjeli u Puli, to su tijela o kojima piše tisak, svjetleći predmeti na visini od četiri do pet kilometara, kakve smo već prije vidjeli i nad Nišom, Suboticom, Kikindom.

Kontrola: Možete li nam opisati kako izgledaju ta tijela?

Zrakoplov: Otprilike svi isto, svjetleća, romboidna okrugla tijela, ne možemo reći ništa više.

Obdukcija izvanzemaljca

Osim leta Pan Adria i sličnog NLO incidenta pod imenom “Operacija Vuk”, jednom od najvećih tajni bivše Jugoslavije smatra se i pad NLO-a u studenome 1966. kod mjesta Otoček. Tijelo izvanzemaljca navodno je smjesta bilo prebačeno u beogradsku vojnu bolnicu, gdje je izvršena obdukcija.

“Za tijelo, dijelom pod zemljom i metalima, rečeno je da je pripadalo pilotu zrakoplovstva. Rekli su da ga je deformirao plamen. Tama noći pomogla je vojsci da im ta teorija prođe kao uvjerljiva. Izvanzemaljac je odmah odvezen u Beograd. Za nekoliko sati neki od najvažnijih znanstvenika u tadašnjoj državi došli su i počeli ispitivati tijelo”, rekao je Ivan Kramer. Kaže da je fotografije izvanzemaljca dobio 1999. od rođaka jednog od liječnika.

Baze u Jadranu

U poznate hrvatske ufologe ubraja se i Dubrovčanin Nikola Duper koji se bavi fenomenom “krugova u žitu”. Hrvatsku je javnost zainteresirao tvrdnjom da su izvanzemaljci imali podzemne i podvodne baze u cijelom svijetu, pa i diljem jadranske obale te da je vrsta humanoidnih inteligentnih bića, nazvanih W56, došla na Zemlju kako bi ljudsku civilizaciju spasila od ponovnog uništenja.

Prema njegovim riječima, tehnologija izvanzemaljaca zasnovana je na duhovnome svijetu, tj. potpuno je neusporediva s našom. Njihove tehnologije u nama su samo izazvale želju za moći i međusobnom konkurentnošću u stjecanju i gramzivošću, što ih je pak natjeralo da se povuku.

“Zašto ljudi ne vjeruju u postojanje izvanzemaljaca? Čovjek ima potrebu da sve klasificira. Kada stekne spoznaju o nečemu, osjeća se sigurnim. Ono što izmiče našoj kontroli stvara nemir. Ljudi koji fanatično ne vjeruju zapravo se uglavnom boje. S druge strane, većina onih koji fanatično vjeruju imaju potrebu za pomoći, pa će radije vjerovati isključivo u dobre izvanzemaljce. No bez obzira na sve, svi tražimo odgovor na pitanja tko smo, što smo, odakle smo i kamo idemo”, zaključuje Duper.