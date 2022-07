(FOTO) OVO JE SAMO POČETAK! Najjači teleskop u povijesti snimio zadivljujuće snimke ranog svemira

Svemirski teleskop James Webb (JWST) već je proširio viziju čovječanstva dublje u vrijeme i prostor nego ikada prije, dajući prekrasan pogled na najdublju i najoštriju infracrvenu sliku ranog svemira do danas.

NASA je upravo predstavila još pet zadivljujućih slika u boji snimljenih najambicioznijim teleskopima koje je čovječanstvo ikada napravilo.

“Još ništa niste vidjeli”, rekao je Gregory L. Robinson, direktor programa svemirskog teleskopa James Webb, prije otkrivanja.

I bio je u pravu! Uživajte u ovim nevjerojatnim vizijama koje su jasnije i detaljnije nego što smo ih ikada prije vidjeli.

Ako niste već oduševljeni, uzmite u obzir da je ovo samo pet dana vrijednih slika. To je kulminacija desetljeća napornog rada mnogih ljudi diljem svijeta i to je samo početak.

NGC 3132 je planetna maglica u zviježđu Jedru, blizu granice sa zviježđem Zračnom pumpom. Druga imena za ovu maglicu jesu Osmica i Južna prstenasta maglica. Središnja je zvijezda ove maglice bijeli patuljak zbog čijeg intenzivnog ultraljubičastog zračenja, plinova i prašine koje izbacuje ova maglica svijetlo fluorescentno svijetli. Udaljena je oko 2500 svjetlosnih godina.

Ono što ovdje gledate su spektakularni valovi smrti iz maglice Južni prsten – ljuske plina koje su se odvojile od umirućih zvijezda.

S lijeve strane, Webbova bliska infracrvena kamera (NIRCam) otkriva pjenušavi narančasti vodik iz novonastalih ekspanzija kao i plavu maglicu vrućeg ioniziranog plina iz zaostale zagrijane jezgre mrtve zvijezde.

Desno, slika snimljena Webbovim srednjim infracrvenim instrumentom (MIRI) prikazuje plavi ugljikovodik koji tvori uzorke slične narančastom na prethodnoj slici jer se skupljaju na površini prstenova vodikove prašine.

Stephanov kvintet je galaktička skupina u zviježđu Pegazu. Vidljivo je grupirana skupina od pet galaktika od kojih četiti tvore prvu ikad otkrivenu kompaktnu galaktičku skupinu. To je najproučavanija od svih kompaktnih galaktičkih skupina. Najsjajnija članica je spiralna galaktika NGC 7318B, kraj koje je ekstenzivno H II područje, gdje se aktivno formiranje zvijezda. Ostale članice su NGC 7317, NGC 7318A, NGC 7319 i NGC 7320C. Skupina je udaljena 340 milijuna svjetlosnih godina od Mliječne staze. Galaktike su privukle pozornost zbog nasilnih kolizija. Četiri od pet galaktika u Stephanovom kvintetu tvore fizičku asocijaciju, Hicksonovu kompaktnu skupinu 92, i dio su svemirskog plesa koji će najvjerojatnije završiti u spajanju galaktika. Radijska promatranja ranih 1970-ih otkrili su tajnovito vlakno emisije koje leži u međugalaktičkom prostoru između galaktika ove skupine.

Usporedite ju sa snimkom teleskopa Hubble iz 2009. godine:

