(FOTO) ‘OTKRILI SMO OSTATKE NAJVEĆE PTICE U POVIJESTI ZEMLJE’ Nećete vjerovati kako izgleda u usporedbi s nojem

Dok je danas noj najveća ptica koja hoda Zemljom, u dalekoj prošlosti postojali su pravi “ptičji giganti” koji su veličinom bili bliži velikim teropodnim dinosaurima nego bilo kojoj danas živućoj ptici.

Paleontolozi koji istražuju fosile na jednom lokalitetu u središnjoj Australiji, 190 km sjeveroistočno od grada Alice Springsa, otkrili su fosil za koji pretpostavljaju da je riječ o ostacima najveće ptice koja je ikada postojala. Stvorenje pripada izumrloj vrsti imenom Stirtonova grom-ptica (Dromornis stirtoni).

Ova pretpovijesna zvijer, koja je lutala Zemljom prije više milijuna godina, bila je poput “noja na steroidima”. Dostizala je visinu od čak 3 m i masu od nevjerojatnih 500 kg.

Za usporedbu, noj (Struthio camelus) dostiže maksimalnu visinu od 2,75 m i masu od 150 kg.

Bizarno, njegovi najbliži živući preci danas su patke i kokoši.

Ovo najnovije fosilno otkriće pomoći će stručnjacima da nauče više o pravoj veličini tih prapovijesnih divova.

Čak je moguće da je više kostura zakopano u blizini, samo čekajući da budu pronađeni.

“Pronašli smo samo potkoljenice jer smo dotle kopali. Postoje sva očekivanja da bi velik dio ostatka kostura – ako ne i cijeli – mogao ležati u sljedećoj iskopi dok budemo kopali dalje prema udubini odakle dolaze noge”, kaže paleontolog Adam Yates.

A huge moment at #alcoota2022 with the very first articulated -Dromornis stirtoni- leg excavated from Classy Corner. Thankyou @Phoebyornis for scale! #fossilfriday @fupalaeosoc @FlindersPalaeo pic.twitter.com/mJaKvacOtg









