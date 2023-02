(FOTO) OPET BIGFOOT? Satelitska snimka na Googleu uzburkala društvene mreže: ‘Izgleda ogromno i pogrbljeno’

Autor: Zlatko Govedić

Slika navodnog Bigfoota pronađena na Googleovoj usluzi satelitskog mapiranja ovog je tjedna podijelila mišljenja.

Snimka, koja je izvorno objavljena na Redditu, čini se da prikazuje veliku humanoidnu figuru kako hoda uokolo u divljini Kolorada (SAD), ali unatoč tvrdnjama da predstavlja dokaz Bigfoota, sumnja se je li to uopće slika živog bića.

“Je li to medvjed? Lokva? Planinar bez opreme?” glasi izvorni naslov.





“Nemoguće je sa sigurnošću reći, ali tamnija područja subjekta poravnavaju se sa sjenama drugih objekata u blizini. Dug je oko 2,2 m. Izgleda pogrbljeno. Subjekt se ne pojavljuje na drugim satelitskim slikama iz različitih godina što bi moglo značiti da je on pokretan, a ne nepomičan objekt”, piše u izvornom tekstu.

Vjeruje se da su točne koordinate 38°16’24” N i 108°08’32.

No je li to doista “Bigfoot” ili nešto sasvim drugo? Možda je najveći problem s tom slikom to što se čini da je kut pogrešan, jer je snimljena odozgo, pa da zato možemo vidjeti navodna stopala i ruke.

Također, da je ovo životinja, bila bi ogromna – puno veća od 2,2 m. Pojedinačna osoba obično će se pojaviti kao nešto više od male mutne točke na Google kartama.

Po svoj prilici, ovo je jednostavno vodeno tijelo koje slučajno podsjeća na Bigfoota.