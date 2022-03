(FOTO) OBJAVITE DOKUMENTE! Knjižnica Baracka Obame čuva tisuće dokumenata o NLO-ima! Kada ćemo ih moći pročitati?

Američki autor John Greenewald Jr. (40), najpoznatiji po traženju pristupa deklasificiranim vladinim datotekama putem svoje internetske stranice The Black Vault, nedavno je podnio zahtjev Predsjedničkoj knjižnici Baracka Obame za sve datoteke ili dokumente koje bi mogle imati veze s fenomenom NLO-a.

Kada je 10. ožujka primio pismo, rekao je da ga je odgovor “razočarao”.

Prema pismu, zapisi sadrže čak 3440 stranica i 26.271 elektroničku datoteku koje se odnose na neidentificirane leteće objekte (NLO), neidentificirane zračne fenomene (NZF), Napredni program za identifikaciju prijetnji u zračnom prostoru (AATIP) i program za primjenu sustava naprednog zračnog oružja. Datoteke navodno uključuju dokumente, fotografije i videozapise.

“Ako je istina, apsolutno sam iznenađen da Obamina predsjednička knjižnica to ima”, napisao je Greenewald.

Međutim, postoji začkoljica jer je također otkrio da će, iz zasad nejasnih razloga, trebati 16 godina da se obradi zahtjev da se svi ti dokumenti stave na raspolaganje.

“Sve je moje uzbuđenje naglo splasnulo”, zaključuje Greenwald.

Hoće li u međuvremenu biti moguće da Državni arhiv objavi manji izbor dokumenata, znat ćemo uskoro.

Jackpot.

The Obama Presidential Library just informed me they have approximately 3,440 pages and 26,271 electronic files that pertain to my request for #AATIP / #UFO / #UAP and #AAWSAP information.

If true, I am absolutely floored the Obama Presidential library has that. pic.twitter.com/Iybgq69L2y

— John Greenewald, Jr. (@blackvaultcom) March 10, 2022