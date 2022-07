(FOTO) NEVJEROJATNO OTKRIĆE: Sasvim slučajno otkriven autoportret jednog od najvećih slikara svih vremena

Nikada prije viđeni autoportret čuvenog slikara otkriven je s pomoću rendgenske snimke. Jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih umjetnika svih vremena, Vincent Van Gogh (1853.-1890.) autor je mnogih svjetski poznatih slika kao što su “Suncokreti” i “Zvjezdana noć”.

No sada se broj djela pripisanih nizozemskom umjetniku povećao za jedno zahvaljujući slučajnom otkriću potpuno nove slike skrivene iza “Glave seljanke”.

Do otkrića su došli stručnjaci Nacionalnih galerija Škotske kada su rendgenski snimili platno prije izlaganja slike na izložbi.

Skrivena slika bila je prekrivena slojevima ljepila i kartona te se čini da je riječ o nikada viđenom autoportretu umjetnika.

“Kada smo prvi put vidjeli rendgensku snimku, naravno da smo bili jako uzbuđeni. Ovo je otkriće značajno jer dodaje ono što već znamo o Van Goghovu životu”, kaže viši konzervator Lesley Stevenson.

Van Gogh, koji je patio od teške depresije koja je dovela do samoubojstva u dobi od samo 37 godina, nažalost nikada nije doživio uspjeh za života, već je priznat tek nakon smrti.

Danas se mnoga njegova djela procjenjuju na desetke milijuna dolara.

NEWS: A previously unknown self-portrait by Van Gogh has been discovered hidden on the back of another painting. Experts at the @NatGalleriesSco made the find when the canvas was X-rayed before an exhibition. Read more: https://t.co/SKZKuUoh32

📸 National Galleries of Scotland pic.twitter.com/MF2g7BiGZa









— Van Gogh Museum (@vangoghmuseum) July 14, 2022