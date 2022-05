(FOTO) NEVJEROJATNO OTKRIĆE: Knjižar otkrio knjigu iz 17. stoljeća koja govori o izvanzemaljcima!

Autor: Zlatko Govedić

Engleski knjižar Jim Spencer na susretu procjene vrijednosti antikviteta u Gloucestershireu (Engleska, UK) otkrio je knjigu objavljenu 1698. koji je napisao nizozemski astronom Christiaan Huygens (1629.-1695.). Ona nudi jedinstven pogled na to kako su ljudi iz tog vremena percipirali mogućnost izvanzemaljskog života.

Knjiga istražuje moguće postojanje izvanzemaljskih entiteta postavljajući pitanje zašto je Bog stvorio druge planete samo zato da bismo ih mi gledali.

Naslov knjige glasi: “The Celestial World Discover’d: Or, Conjectures Concerning the Inhabitants, Plants and Productions of the Worlds in the Planets” (Otkrivanje nebeskog svijeta: Ili pretpostavke o stanovnicima, biljkama i razvoju svjetova na planetima”.





Mnoge ideje i zaključci do kojih Huygens dolazi u knjizi čine se pomalo čudnima prema današnjim standardima, ali su u skladu s tadašnjom znanošću. Primjerice, on nagađa da inteligentni izvanzemaljci moraju imati ruke poput naših zbog svoje pogodnosti i da također moraju imati ljudska stopala (osim ako nisu razvili sposobnost letenja).

On također sugerira da će se ta bića vjerojatno baviti mnogim istim sportovima i interesima kao i mi, kao što su astronomija, jedrenje i slušanje glazbe, ali da će također vjerojatno biti pogođeni siromaštvom, ratom i drugim nesrećama jer su i to posljedica izuma te socijalnog i tehnološkog napretka.

Očekuje se da će knjiga, koja će biti prodana na aukciji, koštati do 4000 dolara.

“Fascinantno je pomisliti da je netko čitao ovu knjigu 1698. godine. Pitamo se što je on morao osjetiti čitajući ove opise života na Jupiteru ili Saturnu i zagledajući se u noćno nebo”, zaključuje Spencer.