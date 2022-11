(FOTO) NEVJEROJATNA PRIČA O SKRIVENOJ ŠKRINJI S BLAGOM: Svi tragovi bili su šifrirani u knjizi, a sada se prodaje na dražbi

Dugo traženi sadržaj škrinje s blagom koju je na tajnoj lokaciji bio zakopao pokojni trgovac umjetninama Forrest Fenn mogao bi postići cijenu veću od dva milijuna dolara. Njegovu riznicu čine grumeni zlata, rijetki novčići i nakit.

Fenn, koji je umro 2020. u dobi od 90 godina, bio je bivši pilot američkih zračnih snaga koji se poslije u životu oporavio od terminalne dijagnoze raka. Objavio je knjigu “The Thrill of the Chase: A Memoir” koja je sadržavala niz tragova koji su navodno upućivali na lokaciju blaga “u planinama sjeverno od grada Santa Fea (New Mexico, SAD).

Kako je vrijeme prolazilo i priča o blagu se širila, mnogi su krenuli u potragu za njim, ali manje ih se vratilo živih. Njihove živote odnijela je kombinacija opasnog terena i udaljenosti područja.

Ipak, lovu je na kraju došao kraj kada je potvrđeno da je 34-godišnji Jack Stuef, koji je proveo dvije godine u potrazi za blagom, otkrio gdje se nalazi.

Ranije ove godine prodao je sadržaj blaga tvrtki Tosuro Sagrado Holdings, LLC prije nego što je ono stiglo do Heritage Auctions putem kojih će sada biti na prodaju onome tko ponudi najviše.

Blago uključuje niz dragocjenosti uključujući tisuću godina star latinskoamerički privjesak vrijedan više od 2500 dolara i kolumbijsku ogrlicu vrijednu više od 3000 dolara.

Najskuplji je predmet staklena posuda zatvorena voskom koja sadrži Fennovu autobiografiju od 20.000 riječi za koju je trenutno najviša ponuda 13.000 dolara.

Tko god ga osvoji, dobit će pristup jedinstvenom i osobnom uvidu u Fennov zloglasni lov na blago i priču o čovjeku koji stoji iza toga, ispisanu njegovim riječima.

Ukupno se očekuje da će sadržaj blaga postići vrijednost veću od dva milijuna dolara.

Heritage Auctions Opens Forrest Fenn’s Treasure Chest to Collectors.

This December event features almost 500 #gold pieces and #coins and #jewelry from the world’s most famous hidden #treasure.

👉 https://t.co/RnF2NuestA pic.twitter.com/zrXrJnygKW

— Heritage Auctions (@HeritageAuction) November 14, 2022