(FOTO) Najstariji i najteži organizam na svijetu polako propada! Klimatske promjene su najveća opasnost

Autor: Zlatko Govedić

U planinama Wasatch na zapadu SAD-a, na padinama iznad jezera živi jedan divovski organizam koji pruža cijeli ekosustav na koji su se biljke i životinje oslanjale tisućama godina. Zove se Pando i nalazi se u Nacionalna šumi Fishlake u američkoj saveznoj državi Utah.

Pando je ogromna kolonija jasike (Populus tremuloides) (drvo iz roda topola, porodice vrba). Genetskim je testovima utvrđeno da je Pando jedinstveni živi organizam. Dio je zaštićenog prirodnog dobra i pokriva 43,6 ha površine. Sve drveće međusobno je povezano prostranim podzemnim korijenskim sustavom, a procjenjuje se da mu je masa veća od 6000 tona. Procijenjena mu je starost oko 14.000 godina. Zbog toga se Pando smatra najtežim i najstarijim živućim organizmom na Zemlji.

Iako izgleda kao šuma pojedinačnih stabala s upečatljivom bijelom korom i malim lišćem koje leprša i na najmanjem povjetarcu, Pando se zapravo sastoji od 47.000 genetski identičnih stabljika koje proizlaze iz međusobno povezane mreže korijena.

Stabla jasike imaju tendenciju formiranja klonova i drugdje, ali ono što Pando čini zanimljivim jest njegova ogromna veličina.

Pando postoji tisućama godina, potencijalno i do 14 000 godina, unatoč tome što većina stabljika živi samo oko 130 godina. Njegova dugovječnost i udaljenost znače cijeli ekosustav od 68 biljnih vrsta i mnoge životinje su se razvile i uzdržavale u njegovoj hladovini.

Iako je Pando zaštićen od Nacionalne službe za šume SAD-a i nije u opasnosti da bude posječen, prijeti mu nestanak zbog nekoliko drugih čimbenika.

Prekomjerna ispaša jelena i losova jedna je od najvećih briga. Vukovi i pume nekoć su držali njihov broj pod kontrolom, ali krda su sada mnogo veća zbog gubitka tih grabežljivaca.









Kako starija stabla umiru, svjetlost dopire do šumskog tla što stimulira nove klonske stabljike da počnu rasti, ali kada te životinje pojedu vrhove novoformiranih stabljika, one umiru. To znači da u velikim dijelovima Panda ima malo novog rasta. Iznimka je jedno područje koje je prije nekoliko desetljeća ograđeno kako bi se uklonila umiruća stabla.

Starije stabljike u Pandu također su zahvaćene najmanje trima bolestima: čađavicom, pjegavošću lišća i poliporoidnim gljivama.

Ipak, najbrže rastuće prijetnje jesu klimatske promjene. Pando je nastao nakon posljednjeg ledenog doba i otada je živio u uglavnom stabilnim klimatskim uvjetima. Današnje klimatske promjene ugrožavaju veličinu i životni vijek stabla, kao i cijeli ekosustav u njemu.

Sve je manje vodenih resursa. Obližnje jezero Fish Lake izvan je dosega korijenskog sustava stabala. Očekuje se da će temperature nastaviti rasti na rekordno visoke ljeti uz prijetnju intenzivnijih šumskih požara.









Unatoč opravdanim razlozima za zabrinutost, postoji nada jer nam znanstvenici pomažu otkriti tajne Pandove otpornosti, dok skupine za očuvanje i američka šumarska služba rade na zaštiti cijelog ekosustava.