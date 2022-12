(FOTO) ‘MORALI SMO EVAKUIRATI BOLNICU’: Djedica došao na hitnu pomoć s topovskom granatom zabijenom u rektum

Bizaran incident dogodio se u subotu, 17. prosinca u bolnici Sainte Musse u Toulonu u Francuskoj kada je 88-godišnji muškarac, čije ime nije objavljeno, ušao u hitnu pomoć s 20 cm dugom i 5 cm širokom topovskom granatom zabijenom u rektum.

Njegov dolazak izazvao je strah od eksplozije pa je bolnica hitno pozvala stručnjake.

Srećom, procjena jedinice za uništavanje bombi pokazala je da je granata bezopasna.

“Kriza je trajala od 21 do 23.30. Bila je potrebna intervencija osoblja za deaktiviranje bombi, kao i evakuacija dijela bolnice te preusmjeravanje pristiglih hitnih slučajeva. Morali smo upravljati rizikom u reaktivnom okviru. Kako smo bili u nedoumici, poduzeli smo sve mjere opreza”, rekao je glasnogovornik bolnice.

I pacijent je imao sreće. Liječnici su mu ubrzo nakon toga uspješno uklonili šuplju čeličnu košuljicu.

Nije objavljeno kako je i zašto granata završila na tako neobičnom mjestu.

An 88-year-old Frenchman presented at Toulon A&E yesterday with a First World War shell shoved up his arse. Bomb disposal were called to make it safe. The hospital was evacuated. I wish this was a joke. pic.twitter.com/IS2u9kUqBO

— A common lawyer (@acommonlawyer) December 20, 2022