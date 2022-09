(FOTO) MISTERIOZNI ZRAKOPLOV NA ‘PODRUČJU 51’? Internetom se brzinom munje širi nova satelitska snimka

Čini se da satelitska slika snimljena 1. kolovoza pokazuje nešto veliko kako stoji izvan udaljenog hangara u bazi “Područja 51” u Nevadi (SAD).

Nekoliko je mjesta na Zemlji tako notorno tajnovitih kao što je Područje 51, udaljeno postrojenje usred nevadske pustinje, koje je postalo sinonim za priče o izvanzemaljskoj tehnologiji i razvoju visoko naprednih tajnih projekata o kojima nitko ništa ne zna.

Potencijalni novi dokazi takvih aktivnosti kruže ovaj tjedan pošto je satelitska fotografija objavljena na internetu i distribuirana raznim stranicama i oglasnim pločama.

Prikazuje nešto što izgleda kao objekt, vjerojatno zrakoplov koji se nalazi izvan izoliranog hangara, čija je svrha također nejasna, na južnom kraju baze.

Dok je na prvi pogled objekt toliko nejasan da ga je teško razaznati, mnogi ljudi, uključujući stručnjake za obranu i vojnu tehnologiju, pokazali su interes za sliku.

Već je prije bilo potvrđenih viđenja misterioznih letjelica na pistama Područja 51, tako da sigurno nije izvan područja mogućnosti da bi i ovo moglo biti jedno.

Ako je riječ o zrakoplovu, prilično je velik, potencijalno čak i širi od piste na kojoj se nalazi.

Daljnju analizu slike korisnika Twittera Rubena Hofsa možete pogledati u nastavku.

While searching trough some places on the sentinel-2 hub my eye caught a small blip on the taxiway just outside of the southern most hangar at #area51. Could this be a blackproject?🕵️‍♂️or is it just a wet spot or a shadow on the taxiway?👀Let me know what you think.. pic.twitter.com/gvyIuuI6yr









— Ruben Hofs (@rubenhofs) August 29, 2022