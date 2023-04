(FOTO) MISTERIOZAN CRVENI KRUG NAD JADRANOM! Ima promjer preko 360 kilometara: ‘Jezivi prsten crvenog svjetla bliješti poput golemog NLO-a’

U noći 27. ožujka, nad središnjom Italijom i dijelom Jadrana, pojavio se neobičan fenomen koji je privukao pažnju mnogih. Veliki prsten crvene svjetlosti, poput scene iz znanstveno-fantastičnih filmova, pojavio se na nebu i bio je vidljiv samo kratko vrijeme.

“Jezivi prsten crvenog svjetla bliješti poput golemog NLO-a iznad Italije. Što je to bilo?”, piše u naslovu Live Sciencea, a National Geographic piše da je prsten izgledao poput scene iz znanstveno-fantastičnih filmova.

Fotograf Walter Binotto uspio je snimiti fotografije ovog fenomena koje su pokrenule mnogo teorija i spekulacija. Nacionalna geografija pisala je o ovom fenomenu, a mnogi znanstveni portali širom svijeta su se raspisali o tome.

Eerie ring of red light flashes like a massive UFO above Italy. What was it? 🤔https://t.co/p35q2cO1Zr pic.twitter.com/B2az9wKS7R

