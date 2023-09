(FOTO) Ljudski preci ne potječu iz Afrike, nego iz Europe? Ova lubanja potpuno mijenja naše dosadašnje spoznaje

Autor: Zlatko Govedić

Dugo se vjerovalo da su naši preci potekli iz Afrike, no otkriće lubanje primata, stare 8,7 milijuna godina u Turskoj ukazuje na to da su se oni zapravo pojavili u Europi.

Lubanja pripada primatu vrste Anadoluvius turkae, a smatra se da je riječ o prvoj poznatoj pojavi ranih hominina.

Hominini su tribus potporodice Homininae i obuhvaća samo rodove Homo, čiji je jedini predstavnik čovjek (Homo sapiens) i Pan, čiji su predstavnici čimpanza (Pan troglodytes) i bonobo (Pan paniscus).





Znanstvenici tvrde da lubanja pruža dokaze da su hominini evoluirali u zapadnoj i središnjoj Europi te su ondje proveli više od pet milijuna godina prije no što su migrirali u Afriku iz Sredozemlja.

Istraživanje iz 2015. godine

Konvencionalna teorija o evoluciji naših predaka uglavnom se temeljila na lubanji vrste Sahelanthropus tchadensis, koja se smatra najstarijom poznatom vrstom u ljudskom obiteljskom stablu, a živjela je prije čak sedam milijuna godina.

Novo istraživanje temelji se na analizi znatno očuvane djelomične lubanje pronađene u Turskoj 2015., koja uključuje veći dio strukture lica i prednjeg dijela moždane ovojnice.

Inače, voditelji međunarodnog tima bili su antropolog David Begun sa Sveučilišta u Torontu (Kanada) i paleoantropologinja Ayla Sevim Erol sa Sveučilišta u Ankari (Turska).

Lubanja je pronađena na lokalitetu fosila Çorakyerler blizu grada Cankirija u Turskoj, 140 km sjeverno od Ankare.









Prema riječima istraživača, Anadoluvius turkae imao je masu između 50 i 60 kg. Živio je u suhom šumskom okruženju i vjerojatno je veći dio vremena provodio na tlu.

Osim toga, istraživači sugeriraju da su Anadoluvius i drugi fosilni primati iz obližnjih područja, poput Ouranopithecusa u Grčkoj i Turskoj te Graecopithecusa u Bugarskoj, činili skupinu ranih hominina.









Trebaju nam dodatni dokazi

To ukazuje na ideju da su najraniji hominini nastali u Europi i istočnom Sredozemlju te da su se drevni balkanski i anatolski primati razvili iz predaka u zapadnoj i srednjoj Europi.

Unatoč ovom važnom otkriću, istraživači ističu potrebu za daljnjim istraživanjima te pronalaskom fosila starosti između osam i sedam milijuna godina kako bi se potvrdila veza između europskih i afričkih hominina.

Ova nova saznanja mijenjaju dosadašnje mišljenje po kojem ljudski preci potječu iz Afrike te ukazuje na to da su hominini evoluirali u Europi prije no što su se s drugim sisavcima nastanili u Africi prije devet do sedam milijuna godina.