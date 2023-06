(FOTO) Kozmički dijamant u našem svemirskom susjedstvu! Otkriće ‘bijelog patuljka’ krije brojna iznenađenja

Kako se određena vrsta izumrle zvijezde hladi, postupno se kristalizira. Astronomi su pronašli jednu koja je upravo u toj fazi. Bijeli patuljak udaljen je 104 svjetlosne godine, a temperatura i masa zvijezde sugeriraju da se središte zvijezde pretvara u gusti, tvrdi “kozmički dijamant”, koji se sastoji od kristaliziranog ugljika i kisika.

Svaka će zvijezda jednog dana ostati bez goriva i razviti se u nešto novo. Kada nestane goriva, materijal od kojeg je zvijezda stvorena rasipa se u okolni prostor, a jezgra, koja više nije podržana vanjskim pritiskom dobivenim fuzijom, kolabirat će u ultragusti objekt, veličine Zemlje (ili čak Mjeseca).

Tvar u zvijezdama bijelih patuljaka jako je komprimirana. Bijeli patuljci i dalje svijetle, ali prigušeno, dok se s vremenom ne ohlade kada se očekuje da će evoluirati u – crnog patuljka. Tada gube svu svoju toplinu i postaju hladna gruda kristaliziranog ugljika.

Izračuni pokazuju da taj proces traje jako dugo, oko deset bilijuna godina, što je 730 puta dulje od dosadašnjeg trajanja svemira.

Kako još nema crnih patuljaka, ono što možemo učiniti jest identificirati znakove kristalizacije koji počinju u jezgri bijelih patuljaka.

Zahvaljujući visokopreciznom mapiranju zvijezda koje je provela misija Gaia i koje se primjenjuje posljednjih godina, sada možemo s mnogo većom sigurnošću identificirati kristalizirajuće bijele patuljke.

Astronom Alexander Venner sa Sveučilišta Southern Queensland (Australija) i njegovi kolege upotrijebili su upravo te nove metode i otkrili da je nedavno otkriveni bijeli patuljak gravitacijski vezan za ono za što se mislilo da je sustav od tri zvjezdice, nazvan HD 190412.

Otkriće bijelog patuljka nazvanog HD 190412 C, učinilo je trojac četvorkom, ali bilo je još iznenađenja. Njegova svojstva upućuju na to da je u procesu kristalizacije.

Ne zna se je li taj bijeli patuljak poput dijamanata koje poznajemo. Naime, gustoća bijelih patuljaka je veća od milijun kg/m³, dok je gustoća dijamanata oko 3500 kg/m³.

Ostale tri zvijezde u sustavu omogućile su timu da odredi starost bijelog patuljka, što dosad još nije učinjeno.

“Starost sustava je oko 7,3 milijarde godina. Čini se da je starost bijelog patuljka oko 4,2 milijarde godina. Razlika je 3,1 milijardu godina, što sugerira da je brzina kristalizacije usporila brzinu hlađenja bijelog patuljka za oko milijardu godina”, zaključuju istraživači.

