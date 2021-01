(FOTO) KAKVI SU OVO TRAGOVI? Žena ostala zbunjena kada ih je ugledala na svom automobilu

Alicia Smith iz Grimsbyja u Engleskoj ostala je zbunjena kada je 31. prosinca oko 10.30 pronašla svoj automobil prekriven tragovima stopala na tankom sloju leda, koji se pojavio nakon razdoblja napose hladnoga vremena.

Nejasni tragovi nalik ljudskima, koji su išli od prednjeg dijela automobila, pa sve do vjetrobranskog stakla i preko krova, bili su ne samo neobičnog oblika, nego su imali i samo četiri prsta.

“Nikada prije nismo vidjeli nešto slično, bilo je vrlo čudno”, rekla je.

“Čudnog su oblika, imaju samo četiri prsta i ne izgledaju baš ljudski. Nisam sigurna je li to bilo dijete. I zašto bi netko bio bos po ovom vremenu?”

“Automobil je parkiran ispred naše kuće cijelu noć, pa što god da je radio, moralo je biti samo vani.”

“Nismo ništa čuli ni vidjeli.”

Kako stvari stoje, nije pronađeno definitivno objašnjenje tih čudnih tragova.

A woman was left baffled by a trail of footprints on her car that didn’t quite look human. They are only a few inches long and appear to have just four toes, sparking speculation on what might have made them, reports @jamiewaller2 for @GrimsbyLive. https://t.co/FQzDL0tRg5

— Cambridge Skeptics (@cambskeptics) January 3, 2021