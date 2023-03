(FOTO) KAKVA GRDOSIJA! Ovaj dinosaur imao je najduži vrat, oko tri metra duži od tipičnog školskog autobusa

Autor: Zlatko Govedić

Sauropod koji se hrani biljkama i koji je tumarao po današnjoj Kini prije nekih 162 milijuna godina imao je vrat koji je bio oko 3 m duži od tipičnog školskog autobusa… i najduži od svih poznatih dinosaura.

Vrat stvorenja dugačak 15,1 m omogućio bi mu da stoji na jednom mjestu i jede okolnu vegetaciju povećavajući količinu hrane koju je konzumiralo uz istovremeno očuvanje energije.

U novoj analizi fosila, paleontolozi su koristili kompjuterizirano topografsko skeniranje koje prije tri desetljeća nije bilo široko dostupno za usporedbu M. sinocanadorum s drugim srodnim sauropodima iskopanima posljednjih godina.

Pomicanje granica

“Mamenchisauridi su važni jer su pomaknuli granice dužine vrata i bili su prva loza sauropoda koja je to učinila. S 15 metara dugim vratom, čini se da bi Mamenchisaurus sinocanadorum mogao biti rekorder, barem dok se ne otkrije nešto duže”, kaže glavni autor studije Andrew Moore, paleontolog sa Sveučilišta Stony Brook (New York, SAD).

Paleontolozi su mogli zaključiti kolika je dužina vrata proučavajući tri očuvana kralješka primjerka i uspoređujući ih s vratnim kostima blisko srodnih dinosaura.

“Slučajno znamo s kim je to povezano, što daje lijepe usporedbe. U ovom slučaju, dobro je evolucijski ugniježđen unutar loze za koju znamo da je imala 18 vratnih (vratnih) kralješaka”, objašnjava Moore.

Studija je također otkrila intrigantne detalje o tim ogromnim dinosaurima. Slično ptičjem laganom kosturu, kosti M. sinocanadorum bile su ispunjene zrakom, a ne srži, što je karakteristika većine kostiju sisavaca. CT skenovi su pokazali da zrak čini 69% do 77% volumena kralježaka.

Ekstremna duljina

Dok su neke vrste sauropoda mogle imati uspravan vrat poput labudova, Moore je rekao da su biomehaničke studije sugerirale da je vrat Mamenchisaurida bio uzdignut pod kutom od oko 20 do 30 stupnjeva iznad horizontale.

Evolucijske prilagodbe sauropoda – gigantska veličina i vegetarijanska prehrana – nemaju moderni ekvivalent, ali loza ovih dugovratih dinosaura bila je vrlo uspješna, s različitim vrstama sauropoda koje su se pojavile rano u eri dinosaura i uspijevale sve do izumiranja prije 66 milijuna godina.

“Oni su naizgled dobro napravljeni da budu učinkoviti skupljači hrane i to je ono što im vrat omogućuje da se smjeste i jedu okolnu vegetaciju te da se kreću samo po potrebi. Što se tiče pitanja zašto je baš Mamenchisaurus imao još duži vrat, možda je on samo bio učinkovitiji. Teško je reći, ali to je očito nešto što je ključno za njihovu biologiju”, zaključuje Moore.