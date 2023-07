(FOTO) Kakav šok na vjenčanju: ‘ Prvo sam mislila da je kum obučen kao ljama, ali onda sam shvatila da je obratno’

Autor: Zlatko Govedić

U želji da svoj poseban dan učine što je moguće posebnijim, američki mladoženja Adam i mlada Tara, koji su se vjenčali u vili Maison Albion u New Yorku, odlučili su angažirati ljamu iz tvrtke “Llama Adventures” čiji je cilj “dijeliti radost ljama sa svima”.

Životinja je svakako uspjela privući pažnju kada se na vjenčanju pojavila odjevena kao kum s odijelom i leptir mašnom – na veliko oduševljenje i zabavu gostiju.

Nije iznenađujuće da su fotografije s te prigode ubrzo postale viralne na društvenim mrežama.





“Prvo sam mislila da je to kum obučen kao ljama, ali kada se okrenuo, vidjela sam da je obrnuto”, ispričala je fotografkinja Cathy Craft i dodala:

“Mladena je bila apsolutno oduševljena, a gosti su uživali dok su čekali početak ceremonije. Svima je to izmamilo osmijeh na lice.”

Društvene životinje

Ljama (Lama glama) jest vrsta parnoprstaša iz porodice deva (Camelidae).

Domaće su životinje koje su prvobitno potekle s visinskih područja Anda u Južnoj Americi. Poznate su po svojoj karakterističnoj vanjštini, koja uključuje dug vrat, velike oči, dugačke uši i debelo krzno.

Ljame su obično društvene životinje koje se često uzgajaju zbog svog krzna, mesa ili kao životinje za nošenje tereta. Također su popularni kućni ljubimci i mogu se vidjeti u zoološkim vrtovima ili kao turistička atrakcija za jahanje ili hranjenje.

Ljame su poznate po svojoj otpornosti na teške uvjete i visinske nadmorske visine. Također su prepoznatljive po svojoj mirnoj prirodi, ali mogu postati zaštitničke ako se osjete ugroženima. Ljame su biljojedi i hrane se različitim vrstama trava i grmlja.









S obzirom na svoj jedinstven izgled i simpatičnu narav, ljame često privlače pažnju i postaju popularne u mnogim kulturama širom svijeta.

Hodaju kilometrima

Odrasla životinja visoka je do vrha glave između 1,7 i 1,8 metara, a može težiti od 130 do 200 kg. Kod koćenja, mladunče teži od 9 do 14 kg.

Vrlo su društvene i rado žive u krdu s drugim ljamama.









Vrlo su inteligentne i nakon samo nekoliko ponavljanja, razumiju jednostavne komande.

Kad ih se koristi za prijenos tereta, mogu nositi 25% do 30% vlastite težine na udaljenost od više kilometara.