(FOTO) Jupiter kakvoga dosad niste vidjeli: Objavljena fotografija plinovitog diva s nevjerojatnim detaljima

Najnovije slike iz misije “Juno” na Jupiteru daju nam zadivljujuće uvide na divovske oluje i vrtloge na plinovitom divovskom svijetu s nevjerojatnim detaljima.

Nova serija snimki nedavno je stigla na Zemlju s “JunoCam”, kamere vidljivog svjetla na svemirskoj letjelici Juno. Kamera pružala zadivljujući pogled na Jupiter od dolaska letjelice 2016. godine.

Stručnjaci i entuzijasti djeluju kao virtualni tim za snimanje kamere, sudjelujući u ključnim koracima procesa dajući prijedloge područja na Jupiteru za fotografiranje i obavljajući posao uređivanja slika.

Ova glavna slika, koju je uredio Kevin Gill, pruža 3-D pogled na divovsku oluju.

#PPOD: Jaw-dropping detail of storms on Jupiter. While the precise scale is unknown, the Earth likely fits in the round white storm, and the smaller white puffs are about the size of large thunderstorms on Earth. Taken by #JunoCam. @NASA @NASAJPL @Caltech @SwRI #MSSS @kevinmgill pic.twitter.com/yoWyGSLZ2i

— The SETI Institute (@SETIInstitute) December 6, 2021