(FOTO) JEZIVO OTKRIĆE: Iskopana masovna grobnica puna križarskih ratnika pogubljenih na brutalan način

Autor: Zlatko Govedić

Dok su kopali u blizini bliskoistočnog dvorca, arheolozi su otkrili dvije masovne grobnice s jezivim ostacima kršćanskih vojnika pobijenih tijekom srednjovjekovnih križarskih ratova. Štoviše, postoji mogućnost da ih je osobno pokopao francuski kralj.

Polomljene i pougljene kosti najmanje 25 mladića i tinejdžera pronađene su u jarku unutar ruševina dvorca St. Louis u Sidonu u Libanonu. Radiokarbonsko datiranje ukazuje na to da su bili među brojnim Europljanima koje su, između 11. i 13. stoljeća, svećenici i vladari potaknuli da ponovno osvoje Svetu zemlju.

Slično kao i mnogi koji su se došli boriti i pljačkati prije njih, dugi i naporni putevi vojnika završili su smrću kao posljedicom teških rana zadobivenih u bitki. No unatoč velikom broju žrtava, masovne grobnice iz tog krvavog razdoblja povijesti iznimno je teško pronaći.

Europska utvrda u Sidonu

“Kada smo na kostima pronašli tolike ozljede, znao sam da smo došli do posebnog otkrića”, navodi Richard Mikulski, arheolog sa Sveučilišta Bournemouth (Engleska, UK).

Arheolozi su analizirali DNK uz prirodno prisutne radioaktivne izotope u muškim zubima kako bi potvrdili da su neki rođeni u Europi, a analiza izotopa ugljika u njihovim kostima ukazuje na to da su umrli tijekom 13. stoljeća.

Križari su prvi put zauzeli dvorac St. Louis neposredno nakon Prvog križarskog rata 1110. godine. Osvajači su držali Sidon, ključnu stratešku luku, više od jednog stoljeća, ali povijesni zapisi pokazuju da je dvorac pao pošto je dvaput napadnut i uništen. Prvo su ga napali mameluci 1253., a potom i Mongoli 1260. godine.

“Opća klaonica”

Istraživači su rekli da je “vrlo vjerojatno” da su vojnici poginuli tijekom jedne od tih bitaka, i to na brutalan način. Sve kosti imaju ubodne rane od mačeva i sjekira, kao i dokaze o traumi tupe sile. Vojnici su imali više rana na leđima nego sprijeda, što implicira da su mnogi napadnuti sleđa, vjerojatno dok su bježali, a raspodjela udaraca ukazuje na to da su ih pobili napadači na konjima. Brojni posmrtni ostaci muškaraca također imaju rane od oštrica na potiljku, što bi moglo značiti da su živi zarobljeni prije odrubljivanja glave.

“Jedan je križar zadobio najmanje 12 rana što bi moglo značiti da mu je naneseno znatno više nasilnih udaraca nego što je to bilo potrebno za njegovo svladavanje ili ubijanje”, pišu istraživači u studiji.









Pougljenjivanje na nekim kostima ukazuje na to da je netko pokušao spaliti tijela muškaraca nakon njihove brutalne smrti, nakon čega su njihovi leševi ostavljeni da trunu na bojnom polju.

No tijela su poslije odnesena u masovnu grobnicu, vjerojatno nakon kraljevske intervencije. Kopča za pojas pronađena među kostima ukazuje na to da su vojnici bili franački te da su potjecali iz regije koja je obuhvaćala današnju Belgiju i Francusku. Njihovo podrijetlo i datum kada su ubijeni ukazuju na to da je vojnike mogao osobno pokopati francuski kralj Luj IX. (1214.-1270.).