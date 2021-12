(FOTO) ISUSOVO LICE U VALU: Fotografkinja oduševljena prekrasnim primjerom pareidolije

Vjerski likovi mogu se pojaviti na najnevjerojatnijim mjestima, o čemu svjedoči jedna nedavno snimljena fotografija. Val koji podsjeća na obris Isusa, kamerom je snimila fotografkinja Tracey Bosworth tijekom posjeta Babbacombeu u Engleskoj 7. prosinca.

“Imam odnos s morem. Većinu vremena provodim na obali. Tu sam najsretnija. Volim gledati valove i volim fotografirati. Kombinirati to dvoje moja je ideja raja. Primijetila sam da zbog plime i učinaka oluje Barra valovi prskaju o stube koje leže vodoravno uz plažu, gotovo cijelom njenom dužinom. Valovi su ponekad bili prilično veliki. Napravila sam puno fotografija, ali tek kada sam ih pregledala kako bih našla jednu ili dvije koje bih mogla staviti na društvene mreže, naišao sam na ovu sliku s Bogom na njoj. Bila sam tako uzbuđena. Osjećam se stvarno blagoslovljeno”, priča Bosworth.

Dakako, riječ je o pareidoliji – sklonosti ljudskog mozga da percipira smislene oblike u inače apstraktnim obrascima. U svakom slučaju, riječ je o uistinu prekrasnom primjeru pareidolije.

Photographer captures ‘the image of Jesus’ in a wave off the coast of Devon https://t.co/WAPCzIjAqk

— Dean Murray (@DeanMurraySWNS) December 10, 2021