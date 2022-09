(FOTO) FANTOMSKA GALAKTIKA: Evo što se može vidjeti kada stari i novi svemirski teleskop udruže snage

Napokon smo dočekali suradnju veterana svemirskog opažanja – teleskopa Hubble – i njegovog mladog kolege, posljednjeg “krika mode” – teleskopa James Webb. Zajedno su nam pružili još jedan fascinantan uvid u nepregledne dubine svemira.

Europska svemirska agencija (ESA) objavila je novu fotografiju galaktike Messier 74, od nas udaljene 32 milijuna svjetlosnih godina.

Ova se fotografija razlikuje od svih ostalih po spektru svjetlosti. Hubble ju je snimio u ultraljubičastom, dok ju je James Webb snimio u infracrvenom spektru. Webbov pogled na M74, poznatu i kao “fantomsku galaktiku” prikazuje plin i prašinu na vanjskom rubu te spiralne galaktike, kao i blistavu svjetlost jata zvijezda u njenom središtu.

I ta nova snimka daleke galaktike potvrđuje koliko je Hubble pridonio znanstvenoj zajednici. ESA je objavila da su Hubbleova opažanja galaktike M74 otkrila formacije zvijezda poznate kao “HII” područja. To je veoma veliko postignuće za teleskop koji je trebalo da radi samo 15 godina, a trenutno je u svojoj 32. godini rada.

“Kombiniranjem podataka s teleskopa koji bilježe različite dijelove elektromagnetnog spektra, astronomi dobivaju bolji uvid u astronomske objekte nego što bi dobili koristeći se samo jednom načinom promatranja, čak i ako je to moćni Webb”, navodi se u priopćnju ESA-e.

