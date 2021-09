(FOTO) DRAMA U KALIFORNIJI: Vatrogasci spašavaju najmasivnije drvo na svijetu od vatrene stihije!

Kalifornijski vatrogasci omotali su bazu najvišeg stabla na svijetu u fleksibilne aluminijske deke otporne na vatru kako bi ga zaštitili od pada žeravice i odbili toplinu požara koji bjesni u blizini.

Dva velika požara gore u kalifornijskom nacionalnom parku Sequoia od 10. rujna. Do petka, 17. rujna, vatra, koju je izazvala grmljavina, proširila se na 4600 ha parka i opasno se približila Divovskoj šumi (The Giant Forest) u kojoj se nalaze mnoga najmasivnija stabla na svijetu.

U Divovskoj se šumi nalazi i najveće svjetsko drvo po volumenu imenom “General Sherman”, 2200 godina stara sekvoja visine 83 m i promjera 11 m.

Divovske sekvoje (Sequoiadendron giganteum) prilagođene su da izdrže požare, pa se čak i oslanjaju na vatru kako bi zagrijale svoje češere i oslobodile sjeme. No, klimatske promjene i suša potiču požare jačeg intenziteta koji su sada prevrući čak i za te divove prilagođene vatri, o čemu svjedoči i požar koji je prošle godine spalio tisuće divovskih sekvoja, njih čak 10 posto.

Uz primjenu aluminijskog omota, vatrogasci se koriste kontroliranom vatrom kako bi očistili raslinje oko drveća tako da ima oko njega bude materijala za paljenje.

Vatrogasci su i prije provodili takve metode u Divovskoj šumi, što ju je možda i zaštitilo od golemog požara 2015. godine.

