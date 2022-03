(FOTO) DIVOVSKE DVOGRBE DEVE NISU MIT! Živjele su s našim precima, a ovo su razlozi njihova izumiranja

Autor: Zlatko Govedić

Današnje deve nisu osobito velike, no to nije uvijek bio slučaj. Jedan značajan primjer bila je dvogrba ​​deva Camelus knoblochi, koja je bila teška preko 1 t i visoka do 3 m.

Iako biste na prvu rekli da je takva životinja živjela mnogo prije uspona modernih ljudi, nova studija otkriva da su te ogromne deve zapravo živjele zajedno s našim precima na području današnje Mongolije sve do prije otprilike 27.000 godina. Također je moguće da su uz te deve živjeli i neandertalci i denisovci.

“Ovdje pokazujemo da je izumrla deva, Camelus knoblochi, opstala u Mongoliji sve dok klimatske i ekološke promjene nisu uzrokovale njeno izumiranje prije otprilike 27.000 godina”, kaže antropolog John W Olsen sa Sveučilišta u Arizoni (Tucson, SAD).

Smatra se da je prijelaz u pustinju možda bio posljednja kap koja je prelila čašu.

“Očito je C. knoblochi bio slabo prilagođen pustinjskim biomima, ponajprije zato što takvi krajolici nisu mogli izdržavati tako velike životinje, ali možda su postojali i drugi razlozi, povezani s dostupnošću slatke vode i sposobnošću deva da pohranjuju vodu unutar tijela, slabo prilagođeni mehanizmi termoregulacije i konkurencija drugih članova faunične zajednice koji zauzimaju istu trofičku nišu”, zaključuju autori studije.

Zanimljivo je da dijelovi Mongolije ostaju – čak i danas – utočište za neke od najugroženijih vrsta deva na svijetu.