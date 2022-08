(FOTO) BIĆE KAO IZ HORORA: Ovaj ogromni jednakonožac dug je nevjerojatnih 26 centimetara!

Međunarodna skupina znanstvenika otkrila je novu vrstu divovskog jednakonošca (Isopoda), i to prilično velikog.

Srodnici obične šumske uši (Oniscus asellus), ova ogromna dubinska stvorenja, koja mogu narasti i do 50 cm u duljinu, izgledaju poput bića iz noćnih mora, iako su bezopasna za ljude.

Tijekom godina na internetu su se pojavljivale fotografije tih golemih stvorenja, ponekad popraćene tekstovima koji govore o “čudovištima” pronađenima na dnu oceana.

U stvarnosti, međutim, u njima (osim njihove veličine) nema ničeg čudovišnog.

Znanstvenici iz Tajvana, Japana i Australije otkrili su još jednu novu vrstu golemog jednakonošca dugačkog otprilike 26 cm. Imenovan je Bathynomus yucatanensis. Pronađen je u dubinama Meksičkog zaljeva.

Unatoč sličnostima sa svojim većim rođakom B. giganteusom, definitivno je posebna vrsta.

“Bathynomus giganteus otkriven je prije više od jednog stoljeća, a više od tisuću primjeraka je proučavano, ali do sada nije bilo sugestija o drugoj vrsti s istim brojem pleotelsoničnih bodlji. Površno ispitivanje, koristeći samo pleotelsonove bodlje, lako bi moglo rezultirati pogrešnom identifikacijom primjeraka B. yucatanensis kao B. giganteus”, napisali su istraživači.

☆ fun marine biology news

researchers from taiwan, japan, and australia have discovered a new species of giant isopod ! the new species, Bathynomus yucatanensis, is now the 3rd species to be discovered in the gulf of mexico ! pic.twitter.com/sM7dd1nTUK









— daily aquatic lovelies ༚.° (@aqualuvsuotd) August 10, 2022