(FOTO) BIĆE BIZARNOG IZGLEDA: Prosječna osoba nikada u životu neće vlastitim očima vidjeti ovu vrstu

S prozirnim, želatinoznim tijelom s bijelim mrljama i usisnom čašicom na trbuhu, ovo bizarno stvorenje zapravo je riba imena “mrljasti puž” (Crystallichthys cyclospilus) iz reda škarpinki (Scorpaeniformes).

Živi duboko na dnu oceana na dubinama većim od 800 m te obitava samo u sjevernom Pacifiku.

Ovaj konkretni primjerak otkrili su istraživači iz Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA) tijekom rutinskog istraživanja oceana kod Aleutskih otoka na Aljasci.

Prema riječima članice ekspedicije Sarah Friedman, riba je bila “vrlo želatinasta” na dodir.

“Smatra se da je ovo prilagodba za održavanje neutralnog uzgona i učinkovito plivanje dok se nosi s pritiskom dubokog mora. Oni žive na relativno udaljenim mjestima i na većim dubinama, tako da prosječna osoba nikada neće susresti ovu vrstu”, zaključuje Friedman.

Been hoping to see one of these in person for a long time! Blotched snailfish (Crystallichthys cyclospilus) pic.twitter.com/RHxvxAeTog

— Sarah Friedman, PhD (@sarahtfried) June 19, 2022