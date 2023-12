Fizičari uvjereni da je putovanje kroz vrijeme moguće: Imaju teoriju koja otvara mnoga pitanja

Autor: F.F

Putovanje kroz vrijeme, iako zasad ostaje neostvarivo, i dalje fascinira znanstvenike, ali ne samo njih. Godinama ljudi maštaju o putovanju kroz vrijeme, što je vrlo često tema u raznim filmovima, poput Terminatora, Povratka u budućnost, kao i u serijama i videoigrama. No, svima je jasno kako uz putovanje kroz vrijeme dolazi niz problema. Razmišljalo se i o paradoksu djeda, situacija u kojoj bi promjene u prošlosti ugrozile vlastito postojanje. No, sve su to bile teorije i nagađanja.

Prije nekoliko godina, Germain Tobar, student fizike sa Sveučilišta Queensland, iznio je intrigantnu teoriju koja nudi mogućnost takvog putovanja bez klasičnih paradoksa. Njegova matematička analiza sugerira da se prostor-vrijeme može fleksibilno prilagoditi kako bi se izbjegli potencijalni sukobi izazvani putovanjem kroz vrijeme. To bi značilo da, čak i ako bismo intervenirali u prošlosti, događaji bi se sami prilagodili kako bi očuvali dosadašnji tijek događaja, piše Science Alert.

Teoretski je moguće

Recimo, zamislimo osobu koja putuje kroz vrijeme s namjerom da spriječi širenje bolesti u prošlosti. Prema Tobarovoj teoriji, čak i ako bi uspješno spriječila bolest, ona bi pronašla druge načine ili puteve kako bi se ipak proširila, čime bi se izbjegao paradoks. Drugim riječima, bilo koje djelovanje putnika kroz vrijeme bi rezultiralo prilagodbama događaja kako bi se očuvala dosadašnja stvarnost, neovisno o poduzetim akcijama.

Iako matematički modeli pružaju intrigantne perspektive, stvarno putovanje kroz vrijeme trenutno je izvan naše dosega. Iako su vremenski strojevi još uvijek teorijska razmatranja, Tobarovo istraživanje postavlja teoretske temelje za slobodno djelovanje u prošlosti, otvarajući intrigantna pitanja o prirodi prostora i vremena u našem svemiru. Ova teorija ne samo da nudi novu perspektivu na putovanje kroz vrijeme već i potiče dublje promišljanje o fundamentalnim aspektima naše stvarnosti.