EVOLUCIJA SKRIVA MISTERIJE JEZIKA: Svi jezici imaju istog pretka, kao što su svi ljudi nastali iz jedne molekule

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Kada je 1859. engleski prirodoslovac Charles Darwin (1809.-1882.) objavio knjigu “Podrijetlo vrsta”, ljudi su potpuno promijenili stoljećima ustaljeno razumijevanje o svijetu i čovjeku. Njegovo djelo nije imalo odjeka samo u prirodoslovnim krugovima, nego se snažno odrazilo na sve znanstvene, kulturne i političke ideje.

Američki biolog Jerry Coyne (71) u svojoj knjizi “Zašto je evolucija istinita”, koja je prevedena i na hrvatski, objašnjava kako je život na Zemlji postupno evoluirao, počevši od jedne primitivne vrste, vjerojatno samoreplicirajuće molekule koja je živjela prije više od 3,5 milijardi godina. Potom se razgranala tijekom vremena, izbacujući mnoge nove i različite vrste, a mehanizam za većinu evolucijskih promjena jest prirodna selekcija. Prema njegovim riječima, evolucija je istinita jer je ona jedina teorija koja suvislo i logično može objasniti sve prirodne fenomene.

Suprotstavljenost kreacionizma i evolucije i danas je tema žučnih rasprava. Mnogi ljudi gorljivo brane jednu ili drugu teoriju pa se debata svodi na iznošenje argumenata i protuargumenata. No u ovom članku ukazat ćemo na nešto drugo.

Nadahnuti lingvisti

Evolucijski su biolozi svojim tumačenjem nastanka i razvoja vrsta svojedobno toliko nadahnuli lingviste da su oni primijenili istu metodu za opis nastanka i razvoja jezika. Nakon svega stoljeća i pol razgranao se cijeli kompleks jezičnih znanosti poput poredbenopovijesne lingvistike, čijim smo metodama uspješno odgovorili na pitanje o podrijetlu ljudskih jezika. Iako ni danas nemamo definitivan odgovor na dva osnovna pitanja: “Jesu li svi jezici proistekli iz jednoga?” te “Kako je jezik uopće nastao?”, dosezi u suvremenoj lingvistici itekako su uzbudljivi. Iako evolucija jezika ne može izravno potvrditi evoluciju vrsta, postoji toliko fascinantnih, ponekad i frapantnih, podudarnosti da se ne možemo oteti dojmu kako je riječ o istovjetnom prirodnom mehanizmu.

Coyne navodi da postoji šest sastavnica evolucije: 1. evolucija (u užem smislu), 2. postupnost, 3. razdvajanje vrsta (specijacija), 4. zajedničko podrijetlo, 5. prirodna selekcija i 6. neselektivni mehanizmi evolucijskih promjena. Podudarnosti evolucije vrsta i jezika postoje na svih tih šest razina.









Vrsta prolazi kroz genetske promjene tijekom vremena. Svako biće uvijek pripada istoj vrsti kao i njegovi roditelji. Pa opet, pedeset ili sto generacija unatrag, preci te životinje bili su pripadnici neke druge vrste. To zvuči kao paradoks, ali zapravo nije.

Isto je i s jezikom. Svaki čovjek uvijek govori isti jezik kao i njegovi roditelji. Zato se i zove materinski! Pa opet, svega dvadeset generacija unatrag predak tog čovjeka govorio je jezik koji on danas ne bi razumio.

Riječ je, dakle, o procesu. Ako bismo usporedili fotografije iste osobe kada je imala jednu godinu i kada je napunila stotu, ne bismo pomislili da je riječ o istoj osobi. No, ako dodamo fotografije za svaki dan njezina života, stvari postaju jasnije. Prema tome, ne postoji trenutak kada je jedna vrsta postala druga. Ne postoji trenutak kada je jedan jezik postao drugi. Ne postoji trenutak kada je osoba iz jedne životne faze prešla u drugu.









Velika raznolikost

Da bi došlo do znatnih evolucijskih promjena, potrebno je mnogo vremena. No neupućeni ponekad smatraju da nije moglo proći dovoljno vremena da od jedne vrste nastane njih više od sto milijuna. To više što znanstvenici navode kako je potrebno između sto tisuća i pet milijuna godina da bi od jedne vrste nastale dvije nove. No ako uzmemo u obzir da je život nastao prije otprilike 3,5 milijarde godina te ako pretpostavimo da je za razdvajanje jedne vrste na dvije potrebno čak sto milijuna godina, do danas su na planetu mogle postojati 34 milijarde vrsta, što je mnogo više od ukupnog broja svih vrsta živih bića u povijesti planeta.

Isto je i s jezicima. Danas ih se u svijetu govori oko sedam tisuća. “Afrička (mitohondrijska) Eva”, pramajka svih ljudi, živjela je prije otprilike dvjesto tisuća godina i sigurno je govorila nekakvim primitivnim jezikom. No, čak i da su se jezici počeli razvijati prije tek pedeset tisuća godina i da je potrebno čak tisuću godina da se jedan jezik razvije u dva, u tom bi slučaju danas na svijetu moglo biti oko bilijun jezika. Dakle, prošlo je sasvim dovoljno vremena da se razvije raznolikost i vrsta i jezika kakvu znamo.

Razdvajanje (specijacija) jest evolucijski proces kojim nastaju nove biološke vrste. Potomci iste vrste mogu se u jednom trenutku razdvojiti pa s vremenom nastaje nova vrsta. Postoje brojni utjecaji koji dovode do toga: geografija, klima, resursi, predatori i sl.

Isto je i s jezikom. Kada se jedan narod razdvoji, s vremenom dolazi do promjene jezika zbog gubitka kontakta s rođacima, drukčijeg životnog prostora, klime, razvoja specifičnih društvenih odnosa, utjecaja susjeda i sl.









Dakako, do specijacije ne mora doći. Čak 99 posto vrsta izumire a da se iz njih nije razvila nova vrsta. Primjerice, drvo ginko postoji već milijunima godina.

Riječ je o istom pravilu specijacije, samo s pogledom unatrag. Ukratko, ako vrste imaju ista svojstva, morale su ih naslijediti od zajedničkog pretka.

Novi prajezici

Iz iste ideje razvila se suvremena lingvistika, tj. komparativna metoda. Sredinom 17. st. rođena je ideja o zajedničkom podrijetlu indoeuropskih jezika. No metoda se počela razvijati tek krajem 18. stoljeća, kada je engleski filolog sir William Jones (1746.-1794.) ustvrdio da latinski, grčki i sanskrt moraju potjecati iz istog korijena. Potom se izrodila cijela znanost – indoeuropeistika – koja je uspješno klasificirala sve indoeuropske jezike i rekonstruirala indoeuropski prajezik.

Kao što se vrste prikazuju grafički kao stablo, a biologijska taksonomija dijeli ih na carstva, koljena, razrede, redove, porodice, rodove, vrste i podvrste, i jezici se prikazuju na identičan način. Jezična porodica dijeli se na skupine, tj. grane, podskupine i sl.

Zapravo, takva je klasifikacija već sama po sebi dokaz evolucije. Naime, vrste možemo grupirati i po, na primjer, veličini, no to nam ništa ne govori. Šišmiš je mnogo sličniji vrapcu nego slonu, ali šišmiš i slon imaju bližeg zajedničkog pretka nego obje te vrste s vrapcem. Drugim riječima, oni su srodniji.

I jezike možemo klasificirati po tipologiji, ali to nam ništa ne govori o srodnosti. Irski i arapski imaju isti poredak rečeničnih elemenata (predikat – subjekt – objekt), dok hrvatski ima drukčiji poredak (subjekt – predikat – objekt). Pa opet, daleko je veća srodnost između hrvatskog i irskog koji pripadaju istoj jezičnoj porodici – indoeuropskoj, dok arapski pripada afrazijskoj jezičnoj porodici.

Dobri geni dovode do veće mogućnosti za opstanak. Prirodnom selekcijom ne stvara se savršenstvo, nego samo kompromis između različitih adaptacija. Dakle, nije riječ o mehanizmu, nema svjesne volje. Ta promjena uvijek koristi jedinki, a ne vrsti u cjelini.

U razvoju jezika postoji pregršt primjera prirodne selekcije. Najkraće riječi u hrvatskom imaju samo jedan glas: “a”, “i”, “o”, “u”, “k”, “s”. Najdulja pak ima trideset glasova: “prijestolonasljednikovičičinima”. No studije pokazuju da u većini svjetskih jezika ima najviše riječi s pet ili šest glasova. To nije slučajno. Nitko se nije tako dogovorio. To je jednostavno posljedica prirodnog razvoja jezika. Upravo je taj broj glasova dovoljan kompromis zahtjeva da riječ bude kratka, tj. vremenski ekonomična, i zahtjeva da bude dovoljno jedinstvena kako bi se lakše razlikovala od ostalih riječi. Također, ako pozorno pogledate, brojevi od jedan do deset u gotovo svim jezicima svijeta međusobno zvuče prilično različito. Ako vam netko kaže “četiri”, teško da će vam se učiniti da ste čuli “sedam”. Za nekog je davnog čovjeka bilo itekako važno da dobro čuje tu razliku. Jer nije isto ganjaju li vas tri ili devet neprijatelja. Kada bi brojevi zvučali slično, lako bi dolazilo do zabune.

Zakržljale riječi

Kod mikroba se geni prenose iz jedne vrste u drugu pa je njihovo stablo mnogo kompleksnije od, primjerice, biljaka ili životinja. Čak je i osam posto ljudskoga genoma zapravo virusnog podrijetla. Riječ je, dakle, o “horizontalnom preuzimanju”.

Kod jezika je to vrlo očito. Ponekad riječi ne zvuče slično zato što su srodne, tj. zato što su nastale iz iste riječi u zajedničkom prajeziku, nego je jednostavno došlo do preuzimanja riječi iz jednog u drugi jezik. Takve se riječi zovu tuđice.

Rudimenti su još jedan dokaz evolucije vrsta. Riječ je o organima ili dijelovima organa koji su tijekom evolucije izgubili svoju prvotnu funkciju te su zakržljali, poput slijepog crijeva ili nakostriješene dlake.

Isto tako, postoje padežni sufiksi koji su nekada bili plodni, a danas su se zadržali samo u nekim riječima. Primjerice dativ množine riječi “oko” i “uho” glasi: “očiju” i “ušiju”. Istodobno, od riječi “selo” ne možemo derivirati riječ “seliju”. To je zato što je sufiks “-iju” u praslavenskom bio sufiks za dvojinu koja je u međuvremenu nestala. To nije čudno jer doista imamo po dva oka i dva uha.

Atavizam je pak neočekivano javljanje nekih tjelesnih osobina dalekih predaka na potomku, čiji ih izravni preci nisu imali ili se na njima nisu vidjele. Kod ljudi to može biti sposobnost mrdanja ušima, fistula kao ostatak škržnih lukova, višak dlaka na tijelu i sl.

Kod jezika je analogna pojava – arhaizam. Uporaba zastarjelica poput “čislo” umjesto “broj” može imati samo estetsku vrijednost u književnosti, što znači da se javlja veoma rijetko.

Možemo zaključiti da ni evolucija vrsta ni evolucija jezika nisu očite same po sebi. Ako bismo u obzir uzeli samo sadašnje stanje, nikako ne bismo mogli znati da je evolucija činjenica. Nju je stoga potrebno naučiti.