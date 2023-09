Engleska je zbog ‘čarobnjaka’ postala najveća sila? Ovaj čovjek nagovorio je kraljicu da napadne Španjolsku i zagospodari morima

Autor: Anri Paravić / 7dnevno

Dok slikarstvo i književnost nakon trinaestog stoljeća postaju sve više svjetovni, umovima mudraca ovladava magija – kao alat za pokoravanje prirode, u skladu s amblematskim likom čarobnjaka Prospera u Shakespeareovoj “Oluji”, za kojeg mu je kao nadahnuće poslužio sam John Dee. U vrijeme svojeg najvećeg uspona na zapadu, između pada Konstatinopola 1453. i Tridentinskog koncila koji je održan od 1545. do 1565., nije se čarobnjaštvo nužno povezivalo s nečim tamnim, zluradim i zlotvornim, već se podrazumijevalo da će učeni čovjek posegnuti za mudrostima Istoka, za “kaldejskim spisima”, kao i za svijetom nanovo otkrivenih, marljivo prevođenih Platonovih i Plotinovih spisa.

U Firenci, toj “Ateni na rijeci Arno”, Marsilio Ficino utemeljuje Platonsku akademiju te 1474. objavljuje “Theologiu Platonicu”, svojevrsnu bibliju firentinskog platonizma. Duša koja može spoznati ideje, te “prve slike”, preobražava se u središte svijeta, a čovjek, zastrašeno stvorenje srednjovjekovlja, postaje “deus in terris”.

Njegov mlađi suvremenik, enfant terrible svoga doba, prerano preminuli sin grofovske obitelji, Giovanni Pico della Mirandola, iz staroegipatskih, grčkih, latinskih, hebrejskih izvora u dvadeset i trećoj godini destilira svojih “Devet stotina teza” koje su trebale odgovoriti na sva pitanja s područja filozofije, magije, politike, okultnih znanja i religije – čime otvara vrata novom “univerzalnom znanju”.





U pismima je obasipao Ficina svojim oduševljenjem za “kaldejske knjige”, prastarom teologijom Hermesa Trismegistosa. Hermes “Triput Veliki” križanac je egipatskog boga Tota, grčkog Merkura i još ponekog istočnjačkog božanstva koje opija renesansu svojom tajanstvenom nazočnošću i Corpusom hermeticumom.

U svome sinkretističkom remek-djelu, Pico se bavi ljudskom prirodom i ponašanjem te se stoljećima prije psihoanalize okreće k onom nesvjesnom i skrivenom u čovjeku. Papa Inocent VIII. najprije će zabraniti trinaest Picovih teza, a potom sve, proglasivši ih herezom, ponavljanjem pogrešaka poganskih filozofa, poticanjem na magiju koja je neprijatelj katoličke vjere i čovjeka. Bila je to prva tiskana knjiga koju je Crkva zabranila.









Uhićen u Francuskoj, Pico zaštitu i sigurnost dobiva od Lorenza de’ Medicija, kao i vilu kraj Fiesola u kojoj je napisao više svojih djela, tako i ono protiv astroloških diletanata i proricatelja sudbine. Nakon Lorenzove smrti odlučuje se odreći kabalističkih i sinkretističkih uvjerenja i zarediti se po uzoru na svojeg dugogodišnjeg prijatelja Giorlama Savonarolu. No, u nikad razjašnjenim okolnostima nađen je mrtav uz Angela Poliziana, vjerojatno otrovan. Bježeći pred Turcima iz Bosne u Italiju, stiže Giulio Camillo, koji se kao dječak nastanio s roditeljima u Furlaniji, ističući svoje podrijetlo u nadimku Delminio, što se, nema sumnje, odnosi na rodni grad Duvno.

Brojni štovatelji

Svojom knjigom “Ideal del teatro”, koja je, doduše, objavljena tek nakon njegove smrti, stekao je brojne pobornike i štovatelje. Iznad svega privlačio ga je “teatar sjećanja”, odnosno “ars memoria”, razrada srednjovjekovnih učenja Ramona Lulla, angažirana opipljivošću samoga uma te njegovim dijelovima koje je moguće iskazati tajnim riječima. Izradio je svojevrsni “teatrino”, gdje je promatrač mogao progovoriti Ciceronovim ili Platonovim glasom o svim temama koje je moguće zamisliti, a Camillo ih predvidio.

Njegov je teatrino nakon Camillove smrti nestao, kao i čarobnjakovi brojni magični spisi te se činilo da će biti zaboravljen sve dok koju godinu nakon objave “Ideal del teatra” 1550. u Veneciji Lodovico Dolce nije priredio za objavu njegove sabrane spise pod imenom “Tutte le opere” koji će doživjeti devet izdanja i brojne prijevode i objave posvuda po Europi. Tako je mag iz Duvna stekao svjetsku slavu i spasio se od zaborava.









Nešto mlađi od Camilla, John Dee, najveći čarobnjak zrele renesanse, rođen u Mortlakeu, u svoje vrijeme bio je slavan i priman na europskim dvorovima te je uživao posebno povjerenje kraljice Elizabete I., čiji je bio osobni savjetnik i astrolog.

Nakon što je 1542. u petnaestoj godini upisao Cambridge, gdje dolazi na glas kao jedan od upornijih studenata koji se znanosti predavao u iscrpljujućem tempu krateći si san na četiri sata, odmarajući se dva sata dnevno, a ostalih osamnaest učeći, već nakon četiri godine stiže na novopokrenuti Trinity College u zvanju asistenta iz grčkog jezika. Ondje se proslavio svojim izvedbama Aristofana, za koje je izumio zanimljivu napravu kojom glavni junak bude “uznesen na nebo”. Umijeće mladog redatelja i scenskog majstora pokrenulo je prva nagađanja o njegovim nadnaravnim sposobnostima.

Pokazuje živi interes za astronomiju i prirodne znanosti, putuje u Nizozemsku, gdje predaje matematiku, te boravi na sto godina starom sveučilištu u francuskom Louvainu, gdje stječe akademski stupanj doktora. Potom će predavati matematiku u Parizu i Oxfordu. Postao je kraljičinim osobnim geografom koji joj je nacrtao karte Atlantide, sjeverne Amerike i Ledenih mora, kao i drugih njezinih budućih posjeda, dok su se sretali u Richmondskom parku ili u Whitehallu. Još od mladosti bio je vlasnik čudnovatih i zanimljivih predmeta, globusa, kristalnih kugli, konveksnih zrcala, pa tako i zrcala od opsidijana, vjerojatno južnoameričkog podrijetla, u kojem su mu se navodno ukazivali anđeli.

Kobno prijateljstvo

U zrelijoj dobi putovao je Europom, neko će se vrijeme zadržati na dvoru Rudolfa II. u Pragu, no omiljena mu je, doživotna, sugovornica ostala kraljica Elizabeta I., kojoj je, između ostaloga, izračunao savršen datum za krunjenje, no i predložio koje dijelove novoga svijeta treba osvojiti, pa je tako na njegov nagovor napala Španjolsku i postala najveća sila na svijetu.

Osim za prirodne znanosti, Dr. Dee zanimao se za sve natprirodno te je mnogo vremena utrošio na alkemijske eksperimente i komunikaciju s nevidljivim silama, pri čemu mu je pomagao šarmantni šarlatan Edward Kelley. Vremena su postala teža i mračnija pod Elizabetinim nasljednikom, mrziteljem vještaca i vještica – Škotom Jamesom VI. i I., koji će ga proglasiti opasnim “negromantom” te je život završio u priličnoj bijedi, lišen biblioteke i imanja. Dr. Dee nadahnuo je Shakespearea za lik dobrog čarobnjaka Prospera, ali i Cristophera Marlowea za Fausta.

Cijeloga života pisao je mistični dnevnik u kojem je bilježio susrete s eteričnim bićima. Godinama su mu se, navodno, ukazivali anđeli, no on ih je bolje čuo nego što ih je vidio. Zato mu je zatrebao vidjelac. U njegovoj je kući osvanuo Edward Kelley, svjetski varalica, lopov i lažljivac, pritom prijeke naravi, svadljiv, ljubomoran i spreman na svako nasilje, koji je, međutim, tvrdio da jasno vidi anđele, te su se odmah zatvorili u Deejev studio.

Kelleyu je bilo dvadeset i sedam godina, Deeju tridesetak više. Stariji čovjek divio se mlađem i podnosio ga godinama, sve do neke noći u Pragu kad je Kelley zatražio da spava s njegovom ženom jer su to, navodno, htjeli anđeli. Prije raskola, Dr. Dee i Edward prema napucima anđela oblikovali su stol za dozivanje, od posebnog “slatkog drva”, prekriven slojem voska, tako da se po njemu mogu ispisivati znakovi. Nasred stola bila je kristalna kugla. U kugli bi se najprije ukazala zlatna zavjesa, a potom bi se dugo čekalo da se ona podigne – kao u Deejevim kazališnim predstavama iz mladosti.

Duhovi su se uglavnom ukazivali u kristalu, ali nekad bi izašli iz njega u valu svjetlosti i nesmetano se kretali radnom sobom – svjedoči Dee u dnevniku. Na kraju susreta preko duha bi pala crna zavjesa i zavladala bi tišina. Jedno su im vrijeme dolazili veseli momci, odjeveni prema posljednjoj modi. Takav je bio Bobogel, u baršunastom crnom kaputu i ljubičastim čarapama obrubljenima zlatnom čipkom. Nosio je kapu s crnim perom, oko ruke torbicu, imao je dugu brada, a iza njega bilo je “sličnih sedam”. Anđeli su se, očito, umnožavali poput odraza u zrcalu.

Vrijedni prah

Edward Kelley dugo se skrivao iza prezimena Talbot, zbog raznih, uglavnom maglovitih razloga. Navodno je kovao lažni novac, a u Lancashireu je izvodio magične radnje nad leševima koje bi iskopao iz groba ili zavodio mlade plemiće proričući im budućnost iz zrcala. Navodno je, lutajući Walesom, slučajno naletio na stari alkemijski rukopis i na dvije posude s tajanstvenim crvenim i bijelim prahom. Druga je verzija da su Dee i Kelley zajedno otkrili taj prah u Glastonburyju, gdje su, navodno, zakopane kosti kralja Arthura. Kako god bilo, Kelley je posjedovao taj neprocjenjivo vrijedan prah pomoću kojega bi se željezo trebalo pretvoriti u zlato.

S rukopisom o kojem ništa nije znao te s prahom za kojeg je samo slutio koliko je moćan, Kelley-Talbot pokucao je Deeju na vrata. Kelleya je zanimalo zlato, a Deeja mudrost. Jednog popodneva, na zapadnom prozoru Deejeve radne sobe, pojavio se maleni anđeo te zatražio od muškaraca da se počnu služiti novom kristalnom kuglom. U ruci je držao predmet “iznimne svjetlosti i čistoće, veličine jajeta” i pružao ga prema Deeju.

Mala Madimi bila je možda najljepši anđeo koji im se ukazao. Izgledala je kao djevojčica od sedam–osam godina, odjevena u svilenu haljinicu, promjenjive crveno-zelene boje, duge plave kose, dolazila je u studio zaigrana, zanimale su je knjige i bila je pametna, govorila je nekoliko jezika koje Kelley nije razumio. Na kraju svakog njezina posjeta nad njom bi pala “zavjesa nevidljivosti”. Madimi je bila dobra prema Deeju, ispisivala bi navodno poglavlja njegovih knjiga u one dane kada on to zbog drugih obveza ne bi stigao, tako da je Deejeva brojna djela pisala malo ljudska, a malo anđeoska ruka. Madimi je obećala Deeju da će pisati “sasvim u njegovu stilu”. Ona je tako postala prvi i jedini ghost-ghost writer.

Njezine su poruke ponekad vrlo jednostavne. “Voli Boga. Voli svoje prijatelje. Voli svoju ženu.”

Ukazanje anđela

Kad je u Mortlake stigao novi avanturist, poljski grof Albertus Laski, s njime su Kelley i Dee krenuli na svoja putovanja. Šest će godina Dee provesti izvan Engleske, premda je u inozemstvu kanio ostati najviše godinu dana. S Deejem i Kelleyem putuju njihove žene i Deejeva djeca. Na putu im se ukazuje arkanđeo Gabrijel koji im kaže da je pred njima život u bratskoj skromnosti. Dolaze u Krakov, kraljevski, sveučilišni grad, koji još živi u slavi Kazimira Velikog.

Deejevi se naseljavaju blizu crkve svetog Stjepana, gdje ih neprekidno posjećuje Kelley. Dee se u to vrijeme intenzivno bavi datumima jer kraljica je prije njegova odlaska naručila novi kalendar. U Krakovu, u njihovoj maloj sobi, objavljuju im se anđeli Gabrijel i Nalvage, govore na čudnom, istočnjačkom, anđeoskom jeziku, koji Dee donekle razumije. Kelleyu to ide na živce jer on ne zna jezike i najavljuje Deeju svoj odlazak. Dee, pak, razmišlja o tome kako razlikovati dobre anđele od zlih: imena zlih, smatra Dee, uvijek su samo od tri slova pa bi tako Ave, koji ih podučava metalima i kako se njima služiti, vrlinama kamenja i umijeću mehanike, mogao biti zao.

Po dolasku u Prag useljavaju se u kabinet nekog vrlog alkemičara, čije je ime, Simon, ugravirano u listićima od srebra i zlata iznad vrata i na još nekim mjestima u sobi. Madimi se u kabinetu pojavljuje prva, sada kao mlada djevojka. Ona najavi Deeju susret s carem Rudolfom, od kojeg je zaista dobio pismo. Za dugačkim stolom, s posuđem od srebra pred sobom, sjedi car: i on je čuo mnogo o engleskom čarobnjaku.

Zahvaljuje mu ljubazno na knjigama koje mu je ovaj ranije poslao iako su, priznaje vladar, malko presložene za njegov um. Dee mu ispriča o svome životu, o tome kako je četrdeset godina bez uspjeha tragao za istinskom mudrošću u knjigama i ljudima: kako mu je Bog poslao Njegovu Svjetlost, Urijela, koji ga već dvije i pol godine, s drugim duhovima, podučava, pomaže mu da dovrši knjige, te mu je darovao kamen vredniji od svakog kraljevstva na zemlji.

Put do zlata

On je zatražio da se odrekne svojih grijeha i okrene Bogu. S tom porukom, kao i s kamenom, Dee dolazi pred njegovo veličanstvo. Cara ta poruka nije osobito impresionirala. Ni kamen mu se nije dalo gledati. S nekom isprikom riješio se Deeja. Kelleyu se sve manje dalo družiti s anđelima. Lagano počinje podmetati Deeju druge vidioce. Dee to sve strpljivo podnosi. Naposljetku cijelo društvo odlazi u dvorac Trebonu, nedaleko od grada Budjevica, u Južnu Češku.

Dvorac je jedna od brojnih rezidencija gospodina vicekralja Rosenberga, još jednog moćnika koji se nada da ti alkemičari znaju put do zlata. Iste godine, 1586., Dee dobiva poziv u Rusiju, jer car bi rado upoznao znamenitog čarobnjaka. On onamo ne odlazi, bila bi to izdaja njegove kraljice, koja ga, kako kaže Madimi, uvijek nosi u srcu. Napokon, u prosincu te kobne godine, Kelley uspijeva iz svog čarobnog praha proizvesti uncu čistoga zlata.

Potom sve češće jaše do Praga, jedva navraća u Trebonu, a jednom prilikom, po dolasku, Deejevoj supruzi daruje prekrasan lanac vrijedan tristo dukata. Kelley je sve oko sebe, a očito je među njima bio i Rosenberg, uspio uvjeriti da on zna tajnu nad tajnama. Shvatio je da se oduvijek radilo o vjenčanju crvenog čovjeka, bronce, i bijele žene, žive. A takva je, bijela žena, bila Jane Dee. Navodno su anđeli posvjedočili kako bi Kelley trebao spavati s Deejevom ženom, a Dee s Kelleyevom, ne bi li se svi skupa pretočili u neka tijela bolja od ovih koja imaju, u najmanju ruku sretnija i bogatija.

Naglasak je, naravno, bio na Kelleyu i Jane Dee. “Jane, rekao sam”, piše Dee u mističnom dnevniku, “nema drugog lijeka nego da te prepustim Kelleyu jer to se treba dogoditi.” Jane je na to dobila slom živaca, ridala je i molila trideset godina starijeg Deeja da je ne ostavi. Na kraju se ne zna što se dogodilo između Edwarda Kelleya i Jane Dee. Svakako, Kelley i Dee uskoro će se zauvijek rastati, a Jane i Dee ostat će zajedno sve dok ona ne umre od kuge u Manchesteru, u svojoj pedesetoj godini.

Smrt u siromaštvu

Kelley se nakon Deejeva odlaska sprijateljio s carem Rudolfom koji mu je dao veliko imanje i plemićku titulu, a do Deeja su u Englesku dopirale vijesti da je pokućstvo na Kelleyevu imanju od čistoga zlata. Mole ga da dođe do kraljice Elizabete s malo svoga praha, da im pokaže eliksir života ili barem kamen filozofa. No Kelley je odjednom uhićen i završava u zatvoru: više je pretpostavki zašto se to dogodilo. Navodno je ponudio neki krivi napitak caru.

Ili se udružio s nekim lopovom iz Venecije kojeg su potom uhvatili u Muenchenu. Ili se Rudolf uplašio da Kelley ne pobjegne u Englesku. Ili se, što je najvjerojatnije, u Pragu pojavio neki sumnjičavi Talijan, koji je zatražio da Kelley svoju transmutaciju objavi pred očima cijelog dvora, car je pristao, a opsjenar se nije pojavio. I ne samo što je skončao u zatvoru nego je i poginuo u pokušaju bijega. Dee se u međuvremenu vraća starom životu u Mortlakeu. Tu i tamo posjetila bi ga kraljica, no on je, bez obzira na njezino prijateljstvo, tonuo u sve dublje siromaštvo.

Jedna je knjiga, od tisuća koje posjeduje, uvijek otvorena u njegovu studiju: to je “De occulta philosophia” Corneliusa Agrippe. Ona je položena na zapadnom prozoru, tamo gdje se jednom prilikom pojavio anđeo. Godinama poslije, 1890., na nekoj će izložbi njegova prapranećakinja pokazati srebrnu Deejevu čašu, uz napomenu da ne vjeruje da je to bio kalež čarobnjaka, već samo komadić srebrnine jednog dragog pretka, u kojem ona, nota bene, drži šećer.

John Dee umro je kao otac osmero djece, u nemilosti kralja Jamesa, siromašan i sam. Jedna mu se knjiga zvala “Dvorac znanja”, zaboravljena je, kao i ostale. Tako je završio jedan od najvećih elizabetanskih čarobnjaka.