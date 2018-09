ELON MUSK UZ JOINT RASPRAVLJAO O BUDUĆNOSTI ČOVJEČANSTVA ‘Spoj čovjeka i stroja idealan je samo ako zadržimo ljudskost’

Musk i Rogan pokazali su se kao odlična kombinacija.

Inovator, inženjer i prije svega medijska osoba Elon Musk noćas je gostovao u najpoznatijem američkom Podcastu kod Joea Rogana. I impresionirao američku javnost koja ne prestaje s društvenim objavama.

‘Poboljšavanje dolazi u obzir jedino bez gubitka sebe’

“Umjetna inteligencija će sigurno biti korištena kao oružje” jedna je od misli koja je bila svojevrsni lajtmotiv Podcasta. “AI nije formirana po ljudskom limbičkom sustavu, nego po projekciji. Internet je ekspresija naših emocija i misli.” Rogan je nastojao ubrzati tempo s obzirom na usporen način retorike kojeg prakticira Musk. Kasnije se otkrilo i zbog čega, pošto je uživo zapalio joint. “Sve postaje međupovezano. Fotografija postaje ključna u razmjeni informacija, njome možemo poručiti znatno više nego riječima. Uvjeravam inženjere da uspore s umjetnom inteligencijom, da se više posvete razvoju. No nitko me ne sluša. Složit će komisije, regulacije, istrage… Sjetimo se samo koliko im je trebalo za implementaciju pojasa u automobilima, unatoč brojkama i ogromnom broju mrtvih. Prošle su godine i godine. A ovdje možemo zaista doći do trenutka nakon kojeg nema povratka, kada shvatimo da je prekasno.”

“Singularnost je nemoguće predvidjeti, nitko ne zna što se događa iza horizonta u crnoj rupi. Postat ćemo obični mesnati mehanizmi koji će se boriti protiv boga. A jedno je sigurno – nećemo moći kontrolirati AI. I sad sve preostaje na njezinoj dobroj volji. Scenarij u kojem se spajamo s tehnologijom, transhumanistički, možda bi u ovakvom spletu okolnosti bio i najbolji. Ako je ne možeš svladati, pridruži joj se!” Musk smatra da će realizacija takvog sučelja biti presudna u priči i najavljuje jednu takvu najavu kroz svega par mjeseci. “U najboljem scenariju ćemo se povezati s umjetnom inteligencijom, zadržati limbički sustav i primitivni način funkcioniranja mozga. Njihov balans je najbitniji. Ako bismo tome pridružili simbiotsku AI ekstenziju u kojoj AI neće služiti kao separator… E to bi mogao biti dobar scenarij. Poboljšavanje bez gubitka dijela sebe. Svatko tko to bude želio, može i učiniti – bez prisile. Ako to učine milijarde ljudi, čovječanstvo će postati zbroj volje svih sudionika u takvoj mreži. Usporedba bi bila s mobitelom – možete i bez njega, ali je jednostavno brže.”

‘Naša budućnost je među zvijezdama, to me čini sretnim nakon buđenja’

Većinu razgovora vodili su oko futurističkih tehnologija koje se polako implementiraju u praksi – od superiornih obnovljivih izvora energije, bacača vatre do mag-lev željeznica. “Volio bih da političari imaju više interesa u znanosti. Kinezi rade na tome, njihovi lideri imaju diplome iz tehnoloških sektora. Kod nas su se tome posvetili jedino obavještajci. I ne, njih ne zanima zadiranje u nečiju privatnost, nije im to jedini interes. A oko toga postoji otpor javnosti.” Rogan mu je oponirao tezom da nije pretjerano suludo tvrditi kako izvozna kineska tehnologija ima određene obavještajne elemente. Pitao ga je slijedi li nam vrijeme bez privatnosti. “Zanima li ljude uopće više njihova privatnost? Pa sve dijelimo. Ako nas AI prosvijetli ili budemo u simbiotskoj vezi, ono što skrivamo postat će irelevantno. Druge ne zanima ono što vi mislite da ih zanima. Čak ni curenje seksualnih fotografija više ne znači da je netko opscen, nego da je kao i svi ostali čovjek od krvi i mesa. Naravno, nitko i dalje ne želi da mu se tako što dogodi, ali će vremena posvemašnje međupovezanosti označiti i vrijeme nestanka privatnosti.”

“Slijede vremena zajedničkih ideja. Ali drugačijoj areni.” Musk je naveo kako nije lako voditi tolike biznise, naročito automobilsku industriju. Space-X mu nije problematičan, a Teslu navodi kao jedinu kompaniju uz Ford koja u ovim vremenima nije bankrotirala. Rogan ga je prozvao ‘čudakom’ koji je u kratkom vremenskom roku stvorio jako puno. “Svijet s milijunima Rogana i Muskova bio bi jako bizaran. Zato maksimizirajte svoje kvalitete i radite ono što volite. Koliko je tih stvari u životu? Čak i meni jako malo. Razmišljam kako ljudima poboljšati ovo iskustvo, kako osigurati što bolji odnos sa stvarnošću. Idemo među zvijezde, to me čini sretnim. Želim takvu budućnost. Morate imati te stvari koje vam svako jutro čine uzbudljivim. SF je budućnost. Drugi planeti, vanzemaljci, letjelice, svijest. To je budućnost za koju živim, tome svi zajedno trebamo težiti. Nekoć sam mislio da je to sigurno, no danas su sasvim mogući i neki drugačiji scenariji.” Rogan je zaključio da bi teraformiranjem Mars mogao postati nova Jamajka. Najzabavniji dio bio je u desetoj minuti drugog sata kada su zapalili kanabis i prokomentirali droge, među kojima je i alkohol – situacija je postala viralna kroz svega par minuta…