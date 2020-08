ELON MUSK IZNIO JE STARU TEORIJU: Piramide nisu napravili ljudi, nego su ih gradili izvanzemaljci

Autor: Zlatko Govedić / 7Dnevno

Kontroverzni južnoafrički milijarder Elon Musk, osnivač i vlasnik tvrtki „Tesla” i „SpaceX”, poznat je po svojim osebujnim stavovima kojima zabavlja svjetsku javnost na društvenim mrežama. Tako je prošlog petka na Twitteru, ničim isprovociran, napisao: „Izvanzemaljci su sagradili piramide, očito.” Ostaje nejasno je li to njegovo stvarno uvjerenje, kakva ironija, namjerno izrugivanje „teoretičarima urote” ili pak neminovna posljedica čašice više.

Njegove su riječi umalo poprimile razmjere međunarodnog incidenta. Reagirala je, naime, i egipatska ministrica međunarodne suradnje Rania Al-Mashat koja je promptno podijelila njegov „tweet” i dopisala komentar: „Pratim Vaš rad s velikim divljenjem. Pozivam Vas i SpaceX da istražite spise o gradnji piramida, kao i to da pregledate grobnice graditelja piramida. Gospodine Musk, čekamo Vas.”

Čuveni egipatski arheolog Zahi Hawass također je odgovorio Musku. U kratkoj snimci na arapskom je rekao da je Muskov argument „potpuna halucinacija”. Štoviše, osvrnuo se na još jedno popularno uvjerenje. „Pronašao sam grobnice graditelja piramida u kojima je zapisano da su piramide gradili slobodni Egipćani, a ne robovi”, zaključio je Hawass.

Prožvakana tema

Muskova ideja zapravo je stara, stoput već prožvakana tema. Bilo bi teško nabrojiti sve alternativce, pa i neke stručnjake, koji vjeruju da te kolosalne egipatske građevine nisu djelo ljudskih ruku, tim više što ih pronalazimo diljem svijeta. Osim u Egiptu, pronađene su i u Sjevernoj i Srednjoj Americi, Mezopotamiji, Indiji, Kini, Grčkoj, a prema riječima istraživača Semira Osmanagića, čak i kraj Visokog u Bosni i Hercegovini.

Službena povijest i egiptologija piramide definiraju kao monumentalne četverostrane kamene grobnice egipatskih faraona, s ukošenim stranama, koje na određenoj visini završavaju šiljkom. No, koji su onda argumenti pristaša izvanzemaljskog podrijetla piramida? Krenimo redom.

Da bi se željenom preciznošću sagradile Keopsova, Kefrenova i Mikerinova piramida kraj Gize, bilo je potrebno poravnati kameni plato. S jednog kraja gradilišta na drugi kraj, unutar gotovo tri kvadratna kilometra, razlika u visinskoj razlici manja je od dva centimetra, što je već građevinski poduhvat sam za sebe. Takvo perfektno niveliranje daleko nadmašuje zahtjeve današnjeg građevinarstva.

Stručnjaci tvrde da su stari Egipćani obrađivali kamene blokove bakrenim i brončanim pilama, no alternativci smatraju da je njihova mineralna čvrstoća bila nedovoljna za obradu vapnenačkih blokova te da čak ni željezni alati ne bi mogli sjeći granit. Stoga je rješenje moglo biti jedino u dijamantnom alatu. Nameće se zaključak da su blokovi morali biti obrađeni nekom nepoznatom tehnologijom. Tome treba dodati i problem transporta. Kako su kamene gromade od pedeset ili čak dvjesto tona podizane na visinu od sto metara?

Površina piramida bila je obložena posebnim blokovima koji su svi bili teži od desetak tona. Obrađivani su takvom preciznošću da između njih nije mogao stati ni žilet, a da pritom nije korišten čak ni vezivni materijal poput maltera.

Mnogi ne vjeruju da su se Egipćani koristili rampama po kojima su se vukli kameni blokovi. Naime, rampa koja bi vodila do vrha građevine imala bi 17,5 milijuna kubnih metara materijala, što je sedam puta više od obujma same piramide. Štoviše, izračunato je da bi takvu rampu trebalo graditi 240 tisuća radnika te dodatnih 300 tisuća i da je potrebno osam godina za njihovo uklanjanje, no nigdje nisu pronađeni tragovi bilo kakvih rampi. Osim toga, blokovi su bili neoštećeni kada su ugrađeni u piramidu, a povlačenje po rampama neminovno bi oštetilo njihove precizne bridove.

Neki alternativci navode da su u temeljima građevina pronađene morske soli i fosili školjki stari 12 tisuća godina te stoga iznose zapanjujuću tvrdnju da su piramide sagrađene u dalekoj prošlosti, tisućama godina prije prve egipatske dinastije, a zatim su se, uslijed podizanja razine mora, našle u dubokoj vodi sve do povlačenja mora i nastanka pustinje.

Stranice piramide poravnate su sa stranama svijeta u gotovo stopostotnoj preciznosti.

Keopsova je piramida ujedno i Sunčev kalendar. Dok je sjenka na sjevernoj strani, Sunčeva se svjetlost odbija na južnoj, precizno označavajući dane suncostaja i ravnodnevica.

Izmišljeni profesor

Belgijski istraživač Robert Bauval u svom bestseleru „Misterij Oriona” postavio je tezu da se međusobni položaj triju piramida u Gizi savršeno podudara s prividnim položajem triju zvijezda tzv. Orionova pojasa koje se zovu: Alnitak, Alnilam i Mintaka. Drevni Egipćani povezivali su ih s Ozirisom, bogom zagrobnog života i ponovnog rođenja. Ovisno o inačici Bauvalove teorije, i druge bi se piramide mogle uključiti kako bi se zaokružila cijela slika zviježđa Oriona, dok se rijeka Nil podudara s Mliječnom stazom. Osim toga, neki istraživači zaključili su da je čak i veličina triju piramida razmjerna sjaju triju zvijezda. I, ne samo to, njihov je nagib poravnat sa sjevernim magnetskim polom.

Iako Bauvalovu teoriju egiptolozi smatraju pseudoarheološkom, ona je samo vrh ledenog brijega.

Kasnih devedesetih godina proširila se vijest kako je prof. Victor Lubeck sa Sveučilišta u Pennsylvaniji otkrio izvanzemaljsku mumiju u selu El-Lishtu pored piramide faraona Senusreta I. Ipak, poslije je dokazano da je cijela priča izmišljena te da ne postoji nikakav prof. Lubeck. Dakako, neki vjeruju da je riječ o zataškavanju istine.

Posebno je intrigantan faraon Amenhotep IV. (grčki je oblik: Amenofis) iz 14. st. pr. Kr. Vladao je u vrijeme kada je egipatsko kraljevstvo bilo na vrhuncu snage i raskoši. Poznat je po sukobu s tebanskim svećenstvom, vjerskim reformama i nizom političkih poteza. Usred politeističkog Egipta uveo je monoteističku religiju u kojoj je jedini Bog bio Aton, Sunce. Sebi je dao novo ime: Eknaton. Zabranio je kult boga Amona kojega su štovali Tebanci. Mnogi istraživači smatraju da bez pomoći izvanzemaljaca Eknaton ne bi mogao preobratiti cijelu civilizaciju na novu religiju. Štoviše, mnogi smatraju da je i on sam bio izvanzemaljac te da se u tadašnjim spisima spominje kako su ga posjećivala nebeska bića.

Zdepast i izobličen

Na brojnim reljefima Eknaton je prikazan zdepast i izobličen, obično kako štuje Atona, Sunčev disk, a ima izduženo lice, velike grudi i veoma veliku glavu. Na jednom kipu prikazan je gol, ali bez spolnih organa. Stručnjaci smatraju da je on bio psihički bolestan te da su njegove kćeri imale kraniostozu, izobličenost lubanje. Čini se da je Eknaton dobro vidio samo po jarkom Sunčevom svjetlu, što bi objašnjavalo zašto se toliko divio Suncu. Imao je i duge, paukolike prste. Inače, i njegov sin Tutankamon prikazivan je s izduženim licem.

Neki pobornici izvanzemaljske teorije piramida pozivaju se i na Tullijev papirus koji navodno potječe iz doba faraona Tutmozisa III. (15. st. pr. Kr.) kojega se smatra najvećim vladarom starog Egipta. Autor papirusa navodno je opisao krug vatre koji se približava s neba, a slijede ga predmeti u obliku diska, koji su se povećavali prije spuštanja na zemlju. Ipak, najvjerojatnije je riječ o još jednoj izmišljotini. Taj je papirus prvi put spomenuo američki glumac Tiffany Thayer u jednom tekstu objavljenom 1953. godine. Thayer je tvrdio kako mu je transkript poslao ruski egiptolog Boris de Rachewiltz koji ga je pak nabavio od Alberta Tullija, ravnatelja Vatikanskog muzeja. No, original nije pronađen.

U hramu faraona Setija I. iz 13. st. pr. Kr. u drevnom gradu Abidu nalaze se neobični hijeroglifi koji navodno prikazuju helikopter, podmornicu i neidentificirani leteći objekt, najvjerojatnije svemirsku letjelicu. Stručnjaci navode da simboli slučajno nalikuju na moderne strojeve ili da su takvi zbog erozije.

Neki teoretičari urote čak vjeruju da je britanski egiptolog Flinders Petrie, poznat i kao „otac suvremene arheologije” u svojoj kući čuvao dva mumificirana tijela izvanzemaljaca koji su poslije odneseni u Rockfellerov muzej u Jeruzalemu.

Postoji čak i teorija da Keopsova piramida krije tajnu brzine svjetlosti koja iznosi 299.792.458 metara u sekundi. Naime, 29,9792458 stupnjeva sjeverne geografske širine doista se preklapa s piramidom, no zapravo ona obuhvaća područje od 29,978150 i 29,980150 stupnjeva, pa čak ni ta ideja „ne drži vodu”.

Koja je svrha

Na koncu, ako barem za trenutak prihvatimo ideju da piramide nisu bile grobnice faraona i da su ih uistinu sagradili izvanzemaljci, postavlja se pitanje – koja je svrha piramida? Američki autor Marshall Payn odgovara: „Moglo ih je biti nekoliko, ali dobra ideja za barem jednu uporabu prolaza koji se spušta jest opservatorij. Astronomija je najstarija znanstvena disciplina, a poznato je da su drevni narodi bili pronicavi astronomi. Velika djela drevnih naroda bila su motivirana njihovim religijama, a religije su potjecale iz astronomije. Za njih proučavanje neba nije bio samo znanstveni rad, njihova je besmrtnost ovisila o tome… Druga svrha Keopsove piramide mogla bi biti da služi kao spomenik za očuvanje znanja – nešto poput vremenske kapsule. Velik broj znanstvenika izvan kruga egiptologa vjeruje da sadrži dimenzije našeg planeta, pri čemu je obodnica baze jednaka polovici stupnja ekvatorijalne geografske dužine.”

Ne možemo pouzdano reći da Elon Musk nema pravo, no još ćemo se načekati stvarnih dokaza da piramide nisu djelo ljudskih ruku.