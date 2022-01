DUPINI VODE LJUBAV IZ ZABAVE BAŠ KAO I LJUDI: Pohotni miš tobolčar umre nakon što mu svaki dan odnosi traju 14 sati

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Mislite da ste dobri u krevetu? Možda i jeste, ali neke bi vas životinje mogle posramiti. Količina seksa koju neke vrste imaju uistinu nas zapanjuje. Koliko je seksa previše? Koja se životinja može pariti 14 sati uzastopno? Koje to morsko stvorenje ima najveći penis na svijetu? Sve su to pitanja koja su vas oduvijek zanimala, a mi smo sabrali sve odgovore na jednome mjestu.

Počet ćemo s dupinima (četrdesetak vrsta morskih sisavaca iz porodice Delphinidae) jer oni, baš kao i ljudi, spolno opće samo iz zabave. Životinje koje imaju spolne odnose iz razloga koji nisu isključivo razmnožavanje i opstanak vrste obično to čine u velikoj mjeri. Zašto? Pa zato što seks daje veliku ugodu. Dupini su doista izvrstan primjer za to. Parit će se čak i ako ženka u tom trenutku ne može zanijeti.

Ono što spolne navike dupina čini naročito zanimljivima nije samo to što to rade iz zabave nego i koliko se puta to može dogoditi u kratkom razdoblju.

Majstor zavođenja

Kada se mužjak želi pariti, počinje se “razmetati” pred potencijalnom partnericom. Ako mu zavodničke tehnike uspiju, dupini će stisnuti trbuh o trbuh i snošaj će početi. Dupinski je seks prilično brz. Obično završi za manje od minute. Međutim, istraživači su zabilježili kako par dupina može spolno općiti i do petnaest puta u samo petnaest minuta. Neke vrste ne opće toliko ni u godinu dana, a neke ni za cijelog života. Čini se da takva vrsta kratkog, ali učestalog neobveznog “druženja” odgovara i mužjacima i ženkama koji samo traže ugodno iskustvo.

No za razliku od dupina, naš sljedeći kandidat voli dug seks. Zaista, zaista dug.

Na istočnoj obali Australije živi Antechinus stuartii, maleni miš tobolčar koji može narasti do 13 cm, s repom do 12 cm. Riječ je o pravom “seksualnom prvaku”. Rijetko se koja vrsta toliko pari kao on.

Ženke se pare sa što je moguće više partnera u kratkom razdoblju. Međutim, trajanje dana za njih je ograničavajući čimbenik jer jedan spolni odnos može trajati i do 14 sati. Mužjaci se pare jedanput godišnje, ali to traje cijeli mjesec. U tom razdoblju, mužjaci ne rade ništa drugo, samo oplođuju ženke. Toliko su usredotočeni na seks da jedva jedu i spavaju. Nakon seksa, mužjak i ženka nakratko će se odmoriti, a odmah zatim kreću u potragu za sljedećim partnerom.

Ipak, sve to uzima danak, tako da nakon mjesec dana neprekidnog parenja mužjak doslovno ugiba od iscrpljenosti. Drugim riječima, na početku mjeseca on je još djevac, a na kraju mjeseca umire od više desetaka 14-satnog spolnog općenja. Gotovo da se zapitamo je li to uistinu tako strašna smrt.









A. stuartii je mali vrijedni miš, ali sljedeća vrsta na popisu uistinu je golema, agresivna i jako napaljena.

Morž (Odobenus rosmarus) morski je sisavac iz reda zvijeri, prepoznatljiv po dugim kljovama. Mužjaci mogu biti dugi do tri i pol metra s masom od 1200 kilograma, dok su ženke obično duge oko tri metra te mogu imati masu do 800 kilograma. Žive četrdesetak godina.

Brojne ženke

Kada je spreman za parenje, što je često, mužjak ispušta specifične glasne zvukove. Najveći i najmoćniji mužjaci imaju svoje “hareme” s brojnim ženkama s kojima se pare. Seks se obično odvija pod vodom, vjerojatno zato što bi bilo preopasno da toliko masivne životinje opće na kopnu. Netko bi mogao biti zgnječen. Ženke se tjeraju samo jedanput u dvije do tri godine, što znači da, ako se mužjak želi pariti češće, doista mu je potreban veliki harem.

No mužjaci se ističu i po još jednoj “sitnici”. Kada je u erekciji, njegov penis može biti dug i do 60 cm, što znači da je riječ o najdužem penisu u životinjskom svijetu, kako apsolutno, tako i relativno, u omjeru prema veličini tijela. U sezoni parenja, mužjak će tom “golemom palicom” pokušati oploditi što je moguće više ženki.









Naša sljedeća vrsta često se smatra “kraljem (i kraljicom) savane”. Međutim, ono što lavove (Panthera leo) čini posebno jedinstvenima jesu njihove navike parenja. Čopor se može sastojati od čak trideset jedinki, međutim, ne smiju se svi pariti. Kada je lavica spremna za parenje, plodna je samo oko četiri dana. Stoga, ako želi zanijeti, mora se upustiti u brojne spolne odnose. To u pravilu znači – nekoliko puta na sat. To je jedna od najvećih učestalosti parenja u životinjskom svijetu.

Seks više puta na sat može biti iscrpljujući, ali lavovi se drže toga jer je vremenski okvir za reproduktivni uspjeh iznimno kratak. Zanimljivo je da ni nakon četiri dana neprekidnog parenja lavica možda još neće biti skotna. U tom slučaju odmarat će se oko dva tjedna, a onda opet početi s intenzivnim seksom. To nas uvelike podsjeća na našu sljedeću vrstu.

Za razliku od velike većine životinja, zečevi i kunići, mali sisavci iz porodice Leporidae, plodni su tijekom cijele godine. U jednom leglu može biti od šest do dvanaest mladunaca. Skotnost traje oko mjesec dana. Kada se ženka okoti, ponovno može zanijeti već sljedećeg dana, pa samo jedna ženka u godini dana može na svijet donijeti šezdesetak mladunaca.

Ženka će se pariti sedam dana zaredom, nakon čega će se odmarati samo jedan dan. Mužjaci pak nemaju nikakva ograničenja.

Četiri glavića

Uostalom, poznata je priča kako je engleski doseljenik Thomas Austin (1815.-1871.) pustio 24 europska kunića (Oryctolagus cuniculus) u divljinu u blizini Melbourna. Za nekoliko godina njihov je broj narastao na tisuće, a već 1940-ih bilo ih je oko osamsto milijuna, nakon čega je počeo njihov odstrel.

Nije ni čudno što su kunići jedan od najvećih simbola plodnosti pa je “napaljeni ožujski zec” postao benigni “Uskrsni zeko” koji donosi šarena jaja. Sada vam je ta simbolika vjerojatno mnogo jasnija.

Kratkokljuni ježac (Tachyglossus aculeatus) sisavac je koji leže jaja. Sličan je dikobrazu te pripada redu jednootvornih životinja, porodici ježaka. Tijelo im može narasti do pola metra dužine. Živi u Australiji i na Novoj Gvineji te ima zanimljive spolne navike. Tijekom cijelog mjeseca ženku obično prati devet mužjaka i čekat će da bude spremna za parenje.

Za to vrijeme nema seksa, ali kada je ženka spremna, kreće prava akcija. Ženka ima račvastu rodnicu, a mužjaci imaju penis s četiri glavića. Kad ejakulira iz jedne glavice, mužjak će umetnuti drugu glavicu i ponovno ejakulirati… i tako iz svakog glavića. To znači da je svaki njihov seks zapravo četverostruk. Ako uzmemo u obzir da se ženka parila sa svih devet mužjaka, to znači da je u kratkom periodu imala 36 snošaja.

Mi ljudi smo primati i definitivno se u spolne odnose upuštamo češće od većine životinja jer to radimo i iz užitka i radi reprodukcije. No naš bliski rođak bonobo (Pan paniscus) uvelike nas nadmašuje. Ponekad ga se naziva i “patuljastom čimpanzom”, a živi na području DR Konga. Izdvaja se po tome što uživa u seksu češće od svih drugih primata, uključujući i nas.

Oni zaista vole seks, kako heteroseksualni, tako i homoseksualni. Stručnjaci vjeruju da to rade kako bi ojačali veze unutar svojih zajednica. Veliki broj snošaja unutar skupine bonoba mogao bi biti pokazivanje hijerarhije i dominacije u skupini, ublažavanje napetosti i sukoba ili samo učvršćivanje međusobnih odnosa.

Majmun akrobat

No sama količina seksa nije jedina fascinantna pojava kod njih. Oni to rade na veoma kreativne načine, npr. dok se ljuljaju ili u drugim “akrobatskim” pozama.

Nizozemski primatolog Frans de Waal (73) rekao je: “Dok čimpanza pokazuje male varijacije u seksualnom činu, bonobi se ponašaju kao da su pročitali Kama sutru, izvodeći svaki položaj i varijaciju koja se može zamisliti”. Možda baš zbog svega toga kod njih ima mnogo manje sukoba nego kod drugih vrsta primata. Pogađate već, uključujući i nas.

Da se malo našalimo, bonobi kao da nam poručuju: “Vodite ljubav, a ne rat”. I doista, gdje smo mi u svemu tome? Možda će vas iznenaditi činjenica da ljudi zapravo često spolno opće. Zacijelo ne češće od kunića ili bonoba, ali ipak češće od većine životinjskih vrsta. To je zato što stvarno uživamo u seksu. Osjećaj je dobar, a i živimo u društvu u kojem se seks uzdiže, reklamira, potiče, pa čak i prodaje.

Nejasno je doživljavaju li i druge vrste orgazme isto kao i ljudi, ali za vrste poput dupina i bonoba koji se pare samo iz zabave, čini se da ipak postoji neki užitak.

Jedno istraživanje iz 2017. pokazalo je da ljudi imaju spolne odnose oko 54 puta godišnje kada su spolno aktivni. To znači nešto češće od jedanput tjedno. Ako ništa, barem znamo za kontracepciju i planiranje obitelji, a srećom ne idemo u krajnosti poput A. stuartii pa da umiremo od iscrpljenosti.