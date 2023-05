DRAMATIČNO UPOZORENJE! ‘Naši zastrašujući modeli ukazuju da smo ušli u najgori klimatski scenarij, a to je tek početak!’

Znanstvenici su uznemireni jer temperatura površine mora tvrdoglavo održava rekordno visoku razinu više od mjesec dana. Počevši od sredine ožujka, podaci američke Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA) dramatično odskaču od ranijih snimanja, nakon niskih razina leda na Arktiku i Antarktiku ove godine.

Kao posljedica toga, diljem svijeta pojavljuje se veliki broj oceanskih toplinskih valova, koji vrše neizmjeran pritisak na divlje životinje.

Događaji su alarmantni, ali nažalost nisu neočekivani za one koji se bave klimatskim znanostima.

“Iako je utješno vidjeti da modeli funkcioniraju, zastrašujuće je, naravno, vidjeti klimatske promjene koje se događaju u stvarnom životu. Tome svjedočimo i to je tek početak”, objašnjava biogeokemičar Jens Terhaar iz Oceanografskog instituta Woods Hole (Massachusetts, SAD)”.

While the recent SST anomaly is terrifying, it is not unexpected. CMIP6 models predicted the monthly 0.7°C anomaly (comp. to 1982-2011) to be reached between 2017&2040. This wouldn’t have happened without climate change, we are in a new climate state, extremes are the new normal. https://t.co/qaAjJdxwGy pic.twitter.com/0a1B28E7dx

Prethodni temperaturni rekord bio je 2016. tijekom el niña, klimatskog obrasca koji dodatno zagrijava oceane. Sve je više dokaza da bi se uskoro mogao ostvariti upravo takav scenarij pa bi temperature površine mora mogle još više porasti tijekom sljedeće godine.

Toplina koja se skuplja uz istočnu obalu Čilea ukazuje na dolazak el niña.

“Ako novi el niño dođe povrh toga, vjerojatno ćemo imati dodatno globalno zagrijavanje od 0,2 do 0,25 °C”, kaže stručnjak za Zemljine sustave Josef Ludescher s Instituta za istraživanje klime u Potsdamu (Njemačka).

“Zbog dodatne topline od el niña neka bi područja našeg planeta mogla prvi put dosad premašiti zagrijavanje za 1,5 °C”, dodaje oceanograf Moninya Roughan.

On vjeruje da ono što vidimo je popuštanje la niñe, što je donijelo hladnije uvjete koji prikrivaju dodatnu toplinu u sustavima našeg planeta. Međutim, neki su znanstvenici toliko zabrinuti zbog mogućih implikacija da nerado govore o tome.

Kako umirovljeni matematičar Eliot Jacobson objašnjava na Twitteru, sigurnost pomaknutog signala temperature oceana je uznemirujuća.

Because global SSTs will only increase as El Niño develops, the oceans may see a horrific 5σ SST massive heating event this year or next.

5σ = 1-in-3,490,000.

We’re currently at 4.47σ.

Physicists use 5σ anomalies as proof of existence. E.g. Higgs boson.https://t.co/9G6PVnjWeh pic.twitter.com/6PgxMeAcEl

— Prof. Eliot Jacobson (@EliotJacobson) April 23, 2023