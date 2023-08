Dokaz života u svemiru? Znanstvenici pronašli nešto na dnu oceana: ‘Nije iz Sunčevog sustava’

Sićušni fragmenti meteora koji su se srušili na Zemlju 2014. godine mogli bi konačno otkriti tajne izvanzemaljskih svjetova, tvrdi poznati astrofizičar Avi Loeb. Nakon godina istraživanja, tim znanstvenika predvođen Loebom sa Sveučilišta Harvard napravio je značajan korak prema razjašnjenju misterioznog meteorita koji je srušio u Tihi ocean. Prema izvještaju objavljenom u USA Today, ovo otkriće postavlja temelje za revolucionarne spoznaje o svemirskim artefaktima koji su doslovno palili na Zemlju.

Avi Loeb: 🔅”A more exotic possibility is that this unfamiliar abundance pattern, with uranium being nearly a thousand time more abundant than the standard solar system value, may reflect an extraterrestrial technological origin.”https://t.co/YougqaPkFp pic.twitter.com/iqIRPyVsXC

