DJEVOJČICA SE PROBUDILA IZ KLINIČKE SMRTI: Vidjela sam tkivo svemira, prostor i vrijeme! Znala sam sve o svemu!

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Mlada djevojčica koja je bila klinički mrtva, vjeruje da je postala dio samog univerzuma, a prošlost, sadašnjost i budućnost odigravale su se istodobno. Kada je žena po imenu Mash imala samo pet godina, pogodila ju je groznica pri čemu je imala temperaturu višu od 40 stupnjeva. Djevojčica je počela dobivati napade jer joj se bolest pogoršala pa ju je njezina majka odvela u bolnicu. Bila je na rubu smrti.

Mash, koja je sada u svojim 40-ima, rekla je da kako se njezina bolest pogoršavala. Počela se osjećati umornije, a ipak sve više u miru jer kao da joj je bol popuštao.

U jednom trenutku, dok se život izvlačio iz nje, Mash je rekla medicinskom osoblju koje je bilo u sobi s njezinom majkom da se “osjeća mnogo bolje”.

Međutim, u tom trenutku, Mash je rekla da je počela nadilaziti prostor i vrijeme, kao da je bila dio samog univerzuma.

Za Fondaciju za istraživanje iskustava tik do smrti, napisala je:

“Zvukovi u prostoriji počeli su dobivati šuplju jeku. Imala sam potrebu zatvoriti oči pa sam to i učinila. Osjećala sam se tako ponosno. Otvorila sam oči i ugledala – sebe. Nisam bila uznemirena ni uplašena. Ali, bila sam malo zbunjena. Znala sam da nemam tijelo. Osjećala sam se kao da sam dio svega i svakoga. Samo sam lebdjela. Mogla sam vidjeti druge prostorije”.

“Kasnije sam detaljno opisala razgovore koje nema šanse da sam mogla znati. Izdigla sam se iz bolnice i nastavila da se uzdižem. Počela sam da pregledam kroz vreme. Videla sam događaje iz mog kratkog života.

Poslije sam detaljno opisala stvari koje su se dogodile čak i prije nego što sam naučila govoriti. To su bili događaji kojih se nikako ne bih mogla sjetiti, no sjećam ih se i to s mnogo detalja. Dok sam se nastavila uzdizati, osjećala sam se spokojno.

Nije bilo pitanja ni nepoznanica. Vrijeme se “uvilo” oko sebe. Nije bilo prošlosti, sadašnjosti ni budućnosti. Sve se događalo sada i sve u isto vrijeme.

Osećala sam ujedinjeno ili kao da sam jedno sa svijetom. Znala sam sve o univerzumu.

Razumjela sam vrijeme i našu povezanost jednih s drugima. Znala sam da nemam više pitanja.

Iznenada, počela sam se kretati k prelijepom svjetlu i željela sam ga dodirnuti.

Međutim, osjetila sam prasak i bila sam povučena natrag kroz bolnicu. Spustila sam se gotovo odmah”.

Mash zatim navodi kako se probudila u bolničkoj postelji gdje su joj liječnici koji su je oživjeli, rekli da je bila klinički mrtva.

Međutim, liječnici i medicinsko osoblje kažu da takva iskustva nisu nužno dokaz života poslije smrti te da postoje znanstvena objašnjenja za takva iskustva jer mozak kreira takve prizore zato što je to njegova tehnika preživljavanja.