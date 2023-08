Djecu su koristili kao ljudske četke: Zlosretne mališane spuštali su na užetu, povlačeći ih gore-dolje

Veliki požar u Londonu, koji je od subote 2. rujna do srijede 5. rujna 1666. godine poharao grad, započeo je u kući kraljevskog pekara u ulici Pudding Lane, da bi se zbog jakog vjetra brzo se proširio na okolne krovove. Vatra je progutala 13.200 kuća, 87 županijskih crkva i katedralu sv. Pavla, a obnova je trajala puno desetljeće.

Ono što je neobično kod katastrofe tih razmjera jest činjenica da je, barem što se službenih dokumenata tiče, u njoj poginulo samo šestero ljudi. Mnogi povjesničari, međutim, osporavaju ovaj podatak, tvrdeći da se smrti siromašnih građana jednostavno nisu bilježile te da je vatra vjerojatno kremirala brojne žrtve, ne ostavljajući prepoznatljive ostatke.

Zbog katastrofe, koja je uništila osamdeset posto grada, došlo je do promjene regulative o gradnji i održavanju dimnjaka. Po novom zakonu, počeli su se zidati znatno uži dimnjaci, a održavanje njihove prohodnosti postalo je prioritet. Rješenje kojim se potonje postizalo bilo je pragmatično koliko i nehumano: uvedena je praksa da se dimnjaci čiste – djecom! Puna dva stoljeća, ubogi londonski mališani korišteni su kao ljudske četke, a njihov život nalikovao je na pakao.

Nećemo pretjerati ako kažemo da su ta djeca bila robovi. Majstori čistači su ih, naime, kupovali od roditelja, odveć siromašnih da ih prehrane, ili bi pak “alat za rad” direktno pokupili iz kakve ubožnice. Zbog već spomenutih uskih otvora, rijetko bi odabirali dijete starije od šest godina, a katkad su se u mračno, zagušljivo okno spuštali i četverogodišnjaci. U rjeđim prilikama, za ovaj posao korištene su curice – zbog slabije građe, imale su kraći “rok trajanja”. Zlosretne mališane u taj klaustrofobični prostor, širok tek četrdesetak centimetara, spuštali su na užetu, povlačeći ih gore-dolje, a ovi su skupljali čađu s obloga dimnjaka i strugali naslage katrana. Kako su kao uporište koristili koljena i lakte, gazda bi se potrudio da im te dijelove tijela učini grubljima – grebao bi ih brusnim papirom dok koža ne bi zadebljala poput one slonovske. Torturi tu nije bio kraj. Sporije radnike na aktivnost se nerijetko poticalo tako da bi im pod golim nožicama držali baklju.

Forget the cosy Mary Poppins image – death and disease would have been the harsh reality for most Victorian child chimney sweeps – the law forbidding the sending of children down chimneys to clean them was not introduced until Sept 1875… #eastend #History #sweeps pic.twitter.com/cetQPqLcM9

— ℝ𝕚𝕡𝕡𝕖𝕣 (@The_East_End) August 7, 2023