Dječak na pecanju iz vode izvukao čudnu ribu s ljudskim karakteristikama: ‘O moj Bože, mama vidi ovo’

Mladi Amerikanac Charlie Clinton, stanovnik Oklahome, doživio je nevjerojatan trenutak dok je pecao u lokalnom ribnjaku nedaleko od svoje kuće. Tijekom rutinskog ribolova uspio je izvući iz vode ribu koja se znatno razlikovala od uobičajenih ulova. Ova neobična riba je bila Pacu, vrsta južnoameričke ribe koja je srodna piranji i koja ima niz zuba koji podsjećaju na ljudske.

Incident se dogodio dok je Charliejeva majka, Janna, sjedila na stražnjem trijemu i promatrala svog sina kako peca. Naglo ga je čula kako doziva, izražavajući uzbuđenje i šok. Janna je ispričala za NPR: “Vrištao je, ‘O moj Bože, mama! O moj Bože! Iskreno, mislio sam da je samo dramatičan”.

No, nakon pažljivijeg pregleda, Janna je primijetila zube na ribi i bila je gotovo jednako prestrašena kao i njezin sin. Ovaj neobičan susret bio je iznenađujuć jer se Pacu obično ne nalazi u Oklahomi. Službenici Odjela za zaštitu divljih životinja Oklahome (ODWC) pretpostavljaju da je ova riba najvjerojatnije bila kućni ljubimac kojeg je netko napustio u jezeru.

