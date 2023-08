Dječak gurnuo ruku u vodu prepunu piranja: Mnogi će ostati bez teksta kada vide što mu se dogodilo

APecanje je drevna aktivnost koja spaja ljude širom svijeta. Međutim, na jednoj snimci koja kruži već neko vrijeme društvenim mrežama imamo prilike vidjeti ribolovnu tehniku koja se poprilično izdvaja od ostalih.

Na ovoj snimci, mladić sjedi na rubu svoje barke, čvrsto držeći komad mesa u ruci. Ali, umjesto uobičajenog ribolova, on se suočava s pravim izazovom, opakim piranjama. Ovi agresivni slatkovodni grabežljivci brzo navaljuju na komad mesa i nesvjesno se hvataju za svoj ukusni obrok, a mladić vješto izvlači jednu po jednu piranju iz vode i smješta ih u barku. Njegova hrabrost i domišljatost ostavili su mnoge bez riječi.

Fishing for Piranhas using just a piece of meat. pic.twitter.com/jISLfipyFk





